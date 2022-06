El armador de los Lakers de Los Ángeles, Russell Westbrook, ha ejercido su opción para jugar en la siguiente temporada por un salario de $47.1 millones, ha revelado hoy martes una persona con conocimiento directo de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni Westbrook, ex MVP de la NBA y uno de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos de la liga, ni los Lakers han hecho anuncio público sobre esta decisión.

ESPN fue el primer medio en reportar la decisión de Westbrook.

Ciertamente no es una gran una sorpresa la decisión de Westbrook, teniendo en cuenta que no habría recibido ni cerca de $47.1 millones para la próxima temporada si hubiera elegido convertirse en agente libre. Cumplirá 34 años la próxima temporada, su número 15 en la NBA.

Westbrook tenía hasta el miércoles para ejercer su opción, que hará de esta la quinta y última temporada de un contrato de $207 millones que firmó con el Oklahoma City Thunder. El nueve veces All-Star ha viajado mucho desde entonces: fue cambiado a Houston en 2019, a Washington en 2020 y a los Lakers en 2021.

Eso creó lo que se suponía que sería un gran trío: Westbrook junto a LeBron James y Anthony Davis. Pero no funcionó ni cerca de lo planeado. Los Lakers fueron perseguidos por lesiones durante toda la temporada, se perdieron los playoffs, despidieron al entrenador Frank Vogel después de la temporada y Westbrook ha sido señalado por gran parte de la culpa de lo sucedido.

Promedió 18.5 puntos, 7.4 rebotes y 7.1 asistencias en 78 partidos con los Lakers. Solo otros cuatro jugadores, el dos veces MVP reinante de la NBA, Nikola Jokic de Denver, James Harden de Filadelfia, Luka Doncic de Dallas y Dejounte Murray de San Antonio, terminaron la temporada con promedios más altos que los de Westbrook en esas tres categorías estadísticas.

Pero su promedio de anotaciones fue el más bajo desde 2009-10, y su porcentaje de triples (29.8 %) ocupó el puesto 251 entre 278 jugadores de la NBA que intentaron al menos 100 tiros desde más allá del arco esta temporada.