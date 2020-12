(The Associated Press)

Russell Westbrook dejó algunas cosas claras el sábado. Seguirá siendo un fanático de los Dallas Cowboys a pesar de que ahora juega en Washington. Tampoco va a abandonar su política de no ser amistoso con sus oponentes durante los partidos y además no cree que un campeonato necesariamente complete el currículum de un jugador.

También hubo una incógnita que se negó a aclarar: si forzó su salida de Houston o no.

Feliz por dónde estoy y entendiendo que este es un nuevo viaje para mí” -Russell Westbrook, baloncelista

“Obviamente, no soy el tipo más fácil de entender”, dijo Westbrook.

Eso claramente no le importa a los Wizards. Westbrook estuvo en la práctica con su nuevo equipo el sábado. Los Wizards enviaron a su otrora primera selección del draft, John Wall, a Houston a principios de la pasada semana para adquirir al nueve veces All-Star que ahora se reunirá con el entrenador de Washington, Scott Brooks, su exdirigente en Oklahoma City.

Washington se convierte en el tercer equipo de Westbrook en un año y medio. Fue canjeado por Oklahoma City a Houston después de la temporada 2018-19, pasó solo una campaña con los Rockets y ahora se une a los Wizards para jugar junto a Bradley Beal en lo que debería ser backcourt extremadamente potente.

Se le preguntó si quería un intercambio de Houston.

“Estoy aquí en Washington”, respondió Westbrook. “Feliz por dónde estoy y entendiendo que este es un nuevo viaje para mí y entendiendo lo importante que es enfocarme en donde estoy, enfocarme en el equipo, enfocarme en la organización, la comunidad, la gente aquí”.

Eso obviamente no fue un sí o un no. Para Westbrook, ahora todo es parte del pasado.

Los cambios comenzaron a ocurrir en Houston en el primer día completo de la temporada baja del equipo a mediados de septiembre, una vez que terminó su período en los playoffs de la Conferencia Oeste. Antes de que el vuelo del equipo a casa desde la burbuja en Lake Buena Vista, Florida, aterrizara, Mike D’Antoni informó a los Rockets que no regresaría como entrenador. Posteriormente se convirtió en asistente en Brooklyn con el entrenador de primer año Steve Nash. Un mes después, Daryl Morey dejó su puesto de gerente general de los Rockets y terminó a cargo de la oficina principal en Filadelfia.

Y más o menos un mes después de eso fue cuando empezaron a surgir las historias de que Westbrook y James Harden, la base trasera con mayor puntuación de la liga la temporada pasada, sumando 62 puntos por partido, estaban pensando en jugar en otro lugar. Parecía inevitable que al menos uno terminara siendo negociado. Eso se hizo realidad el miércoles cuando los Rockets y Wizards reanudaron sus conversaciones en curso y finalmente terminaron haciendo un trato en solo un par de horas esa tarde.

“Creo que mucha gente no se da cuenta de que solo vas a jugar baloncesto durante una pequeña cantidad de tiempo en tu vida”, dijo Westbrook. “Pero las relaciones que obtienes mientras juegas, las personas que conoces en el camino, las personas a las que impactas en el camino duran toda la vida. Eso es algo en lo que piensas. He tenido que pensar en ello a medida que crecía ... hay tanta gente fantástica aquí”.

Russell Westbrook pasó solamente una temporada con los Rockets de Houston. (Joe Skipper)

Westbrook pasó sus primeras 11 temporadas en la NBA en Oklahoma City, las primeras siete de las que jugaron con Brooks, quien ahora lo entrenará nuevamente en Washington. Los Wizards utilizaron 23 jugadores en la temporada pasada. Solo dos de ellos habían sido All-Stars. Beal ha ido al Juego de Estrellas en dos ocasiones, al igual que Isaiah Thomas, quien no está de regreso con Washington esta temporada. Wall, por su parte, no jugó en todo el año debido a que se recuperaba de una lesión de rodilla y la ruptura de un tendón de Aquiles.

Westbrook es un nueve veces All-Star, dos veces campeón de asistencias (Washington no ha tenido uno de esos desde Rod Strickland en 1997-98) y un ex MVP. Los Wizards no ha tenido a un jugador que ganara el Jugador Más Valioso desde Wes Unseld en 1968-69, esto no solo de cuando el equipo se llamaba Bullets sino también de cuando jugaban en Baltimore.

Los Wizards han adquirido a Westbrook no solo para que sea un ganador. También para que sea un mentor.

“Tenemos 13 muchachos en el campo de entrenamiento en este momento que solo han estado en la liga tres años o menos”, dijo el gerente general de los Wizards, Tommy Sheppard. “Tenemos nueve muchachos de 24 años o menos. Tenemos que poner algunos valores alrededor de ellos, algunas barandas para mantener a todos juntos. Los entrenadores dentro de la cancha son bastante efectivos y creo que eso es algo que Russell aportará”.

También aporta una esperanza. Westbrook insiste en que su motivación en la cancha se trata únicamente de encontrar formas de ganar. Él cree que a menudo se le malinterpreta, pero rara vez se esfuerza por aclarar esos conceptos erróneos. Fuera de la cancha, se sumerge en causas que tienen significado para él y dice que eso no cambiará ahora que está en Washington.

“Mi objetivo es tratar de hacer las cosas de la manera correcta, sin importar si a alguien le gusta o no”, dijo Westbrook. “Lo mío es asegurarme de que estoy haciendo lo correcto para las personas adecuadas e impactando a la mayor cantidad de personas posible”.