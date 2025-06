Russell Westbrook no ejercerá su opción de jugador de $3.5 millones con los Nuggets de Denver para la próxima temporada y, en su lugar, se convertirá en agente libre, dijo el viernes una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press.

La decisión no significa necesariamente que Westbrook no volverá con los Nuggets, expresó la persona, quien habló bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes reveló la decisión públicamente.

El reportero de la NBA Marc Stein fue el primero en informar sobre la decisión de Westbrook, que luego fue confirmada por ESPN y The Denver Post, entre otros.

Westbrook promedió 13.3 puntos, 4.9 rebotes y 6.1 asistencias para los Nuggets esta temporada —su 17ª en la NBA— y ayudó a Denver a alcanzar la segunda ronda de los playoffs, cayendo en siete juegos ante el eventual campeón de la Conferencia Oeste, Oklahoma City.

Se sometió a una cirugía después de la temporada para reparar múltiples desgarros de ligamentos en su mano derecha, un problema con el que jugó durante la temporada. En ese momento, Westbrook publicó en su boletín que estaba “agradecido por el apoyo de todos durante todo el año y no puedo esperar para volver a estar al 100% pronto. El regreso ya está en marcha.”

Eso indicaría que planea jugar en algún lugar la próxima temporada.

Westbrook ha sido seleccionado nueve veces para el All-Star, nueve veces para el All-NBA y ganó el premio MVP después de la temporada 2016-17. También es parte del equipo del 75º aniversario de la NBA y ha promediado 21.2 puntos y ocho asistencias por juego a lo largo de su carrera.