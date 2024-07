Quebradillas. Los Piratas de Quebradillas lograron el martes mantenerse con vida al vencer 94-91 a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Raymond Dalmau para forzar un séptimo juego en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El partido decisivo por el pase a las semifinales se disputará el viernes en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina.

El mejor por los Piratas fue Emmanuel Mudiay con 22 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Le siguió Tai Odiase con 21 tantos y Phillip Wheeler con 17.

“Estoy bien emocionado y contento porque conseguimos la victoria. Será mi primer juego siete y estoy seguro será muy divertido. No puedo esperar a que llegue”, expresó Wheeler a Primera Hora después del triunfo pirata.

PUBLICIDAD

En la derrota, Brandon Goodwin sumó 23 unidades, incluyendo cuatro triples, seis rebotes y cinco asistencias. A.J. Slaughter aportó 21 puntos y seis rebotes.

Los primeros minutos del primer parcial fueron reñidos con ninguno de los dos equipos yéndose al frente por un gran margen. Sin embargo, los Gigantes lograron despegarse con un avance de 10 puntos que le dio la vuelta al marcador por 25-18 con 2:51 minutos en el reloj.

Los Piratas procedieron a reaccionar con su propia corrida, que finalizó con un triple de Rober Harris para empatar el partido 25-25. Pero fue Carolina quien terminó el periodo arriba en la pizarra por 28-25, después de un bombazo a larga distancia de Evander Ortiz.

El quinteto del “calentón” abrió el segundo tiempo aumentando su delantera a 32-25, luego de un canasto y falta de Slaughter. Minutos después, la ventaja del conjunto visitante incrementó a 42-2 tras dos triples de Slaughter y David Huertas, que levantaron de sus asientos a los cientos de fanáticos de los Gigantes que llegaron al Coliseo Raymond Dalmau en 14 guaguas escolares.

A pesar de esto, Quebradillas no se quedó de brazos caídos y disminuyó el liderato carolinense a 49-43 con dos tiros libres de Tai Odiase en la conclusión del segundo parcial.

Durante el tercer periodo, los Gigantes defendieron su ventaja en los primeros minutos, pero los corsarios lograron igualar el partido 54-52 con un triple de Mudiay, cuando restaban 7:08 minutos.

Carolina intentó resistir el empuje local, pero Wheeler consiguió darle a los Piratas una delantera por 58-56 con un canasto en la pintura. Esta era la primera ventaja que poseía la escuadra quebradillana desde el primer episodio.

PUBLICIDAD

Aún así, no duró mucho y los Gigantes fueron quienes se llevaron el tercer parcial con un marcador de 73-67, después de un gancho de James.

Carolina perdió al delantero Alexander Franklin en los primeros minutos del cuarto periodo al cometer su quinta falta personal sobre Gilberto Clavell. Franklin se despidió del partido con cinco puntos y siete rebotes.

Tras el canastero salir del encuentro, anotaron cinco puntos en línea para así empatar la pizarra 83-83 con 5:43 minutos por jugar.

Un minuto después, Harris cometió una falta personal que envió a Julián Torres a la línea. En cambio, Torres solo convirtió uno de sus dos tiros para colocar a los Gigantes al frente por el mínimo.

Sin embargo, los Piratas contestaron con un canasto a larga distancia de Clavell para darle vuelta al marcador e irse arriba por 86-84. Con el Coliseo Raymond Dalmau queriéndose caer, Mudiay aumentó la ventaja de Quebradillas a 88-84 con un canasto en transición.

“He fallado muchos tiros en esta serie que normalmente no los fallo porque es algo de lo que me caracteriza, pero los muchachos me dicen ‘sigue tirando que va a llegar’. Obviamente, no había estado jugando tanto en la temporada, pero ellos saben que tengo experiencia, he ganado campeonatos y saben que yo soy el tipo”, dijo Clavell sobre el canasto de la ventaja.

“Yo la iba a pasar, pero me dijeron tírala y la tiré“, agregó.

Abajo por cuatro puntos, Goodwin acercó a los Gigantes con un triple, pero los campeones defensores nunca pudieron completar la remontada.

En el otro partido de la jornada, los Santeros de Aguada también obligaron un séptimo juego al derrotar 96-92 a los Criollos de Caguas en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Sheldon Mac lideró a los Santeros con 36 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.