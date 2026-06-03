Caguas. Los Criollos de Caguas les dieron el martes una paliza de 113-79 a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Roger Mendoza para adueñarse del primer lugar de la tabla global del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con esta quinta victoria consecutiva, Caguas mejoró su récord a 16-8 para afianzarse en la primera posición de la Conferencia A. Arecibo, en cambio, empeoró a 14-7 tras sufrir su segunda derrota en línea desde la salida del refuerzo australiano Jack McVeigh.

Travis Trice guio la ofensiva de los Criollos con 21 puntos y ocho asistencias. Le siguió Louis King con 18 unidades, mientras que Moses añadió 15. Cady Lalanne, quien entró en sustitución de McVeigh, fue el mejor de los Capitanes con 15 tantos y ocho rebotes.

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“Estamos tomando un juego a la vez. Esta noche jugamos con un sentido de urgencia. Sabemos que ellos son unos de los mejores equipos en la liga y queríamos asegurarnos de que todos nosotros estuviéramos listos para el reto”, dijo Trice a Primera Hora después del partido.

“Creo que este triunfo fue el resultado de un esfuerzo en equipo. Así es como jugamos. Nuestro estilo de juego es correr y compartir el balón, y pienso que hicimos eso esta noche. Además, creo que hicimos un buen trabajo en el lado defensivo. Fue una combinación de todas esas cosas”, abundó.

Caguas finalizó el juego con 17 puntos en transición y llegó a tener una ventaja de hasta 38 puntos, en gran medida gracias a su efectividad de 59.6 por ciento en tiros de campo. Arecibo, por su parte, nunca tuvo la ventaja y no lució como aquel equipo que dominó la Conferencia B en la primera mitad de la temporada.

En el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, los Leones de Ponce rompieron su racha de seis derrotas seguidas al vencer, 101-78, a unos diezmados Mets de Guaynabo. Los Mets no tuvieron disponibles a Ysmael Romero (ingle) y a Jaysean Paige (pies) por lesiones.

Así las cosas, Ponce elevó su marca a 9-16, pero continúa a un partido de distancia del cuarto y último puesto clasificatorio a la postemporada de la Conferencia B. Guaynabo, a diferencia de ello, ahora juega para .500 con balance de 12-12.

Jalen Crutcher lideró a los Leones con 26 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Jezreel “Macho” De Jesús coqueteó con un doble-doble al finalizar con 20 unidades y nueve asistencias. En causa perdida, Torrey Craig terminó con 21 tantos, nueve capturas y cuatro asistencias.

La acción del BSN continúa el miércoles con tres partidos en agenda: Bayamón en Canóvanas, San Germán en Aguada y Santurce en Quebradillas.