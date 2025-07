Los Cangrejeros de Santurce están a un paso de tumbar a los campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y asegurar una cita con los Vaqueros de Bayamón en la final de la Conferencia A.

Santurce colocó el jueves a los Criollos de Caguas al borde de la eliminación tras salir victorioso, 101-86, del Coliseo Roger Mendoza, en lo que fácilmente podría considerarse uno de sus triunfos más importantes desde que la franquicia volvió en 2021.

Desde ese entonces, el quinteto crustáceo no ha podido adelantar de los cuartos de final, a pesar de cuatro apariciones consecutivas en la postemporada. Eso podría cambiar este sábado, cuando los Cangrejeros reciban a los Criollos en el Coliseo Roberto Clemente con una cómoda ventaja de 3-1.

“Fue nuestro mejor partido. Estábamos 2-1 y no habíamos podido jugar a nuestro nivel. Era cuestión de tiempo. Nos preparamos muy bien ayer (miércoles). Yo creo que ganamos el juego en la práctica, no hoy acá. Estaba todo el mundo en la misma página, concentrado en el ‘game plan’ y pudimos ejecutarlo. El juego nos barajeó diferentes situaciones, pero las atendimos y creo que la veteranía, el IQ y el deseo que tiene este grupo se vio hoy”, expresó Nelson Colón, dirigente de Santurce, a El Nuevo Día después del partido.

“Esto es un gran equipo y ganarle a este equipo aquí no es fácil, menos un juego como este. Pero pudimos mantenernos en el mismo nivel. Hicimos muchas cosas positivas. Pocos errores ofensivos, 18 rebotes ofensivos, ellos metieron más que seis triples. No sé cuáles son los comentarios ni que van a decir, pero creo que eso es defensa. Lo que hicimos hoy (ayer) fue un gran esfuerzo. Nos vamos contentos y tranquilos a hacer nuestra rutina”, agregó Colón.

Dominaron las tablas y el perímetro

La realidad es que los crustáceos, que de por sí tenían ventaja de cancha local en la serie, consiguieron su primera victoria en la carretera gracias a su abrumadora defensa en el perímetro y su trabajo en las tablas

Mientras el quinteto del Valle del Turabo solo atrapó 29 rebotes, siete de ellos en el lado ofensivo, los Cangrejeros se impusieron en la pintura con 44 capturas, incluyendo 18 en ataque.

Kenneth Faried tuvo mucho que ver en esta estadística, pues terminó la noche con un doble-doble de 25 puntos y 15 rebotes. De hecho, bajó ocho en el lado ofensivo, la misma cantidad que todo el equipo de Caguas.

Sin embargo, Colón también destacó la labor de Devon Collier, quien llegó a Santurce como agente libre tras conquistar el cetro con los Criollos y sumó cuatro puntos y nueve capturas en 23 minutos.

“Creo que Kenneth es un jugador ‘unselfish’ que no busca mucho el canasto y prefiere pasar. Hoy vino agresivo. Habíamos dicho que, si él establecía el ritmo temprano, el juego iba a cambiar un poco. Yo creo que la combinación de Collier y él nos ha dado resultado. Es un baloncesto que no es moderno, un poquito más de hombres grandes, pero Collier nos da una versatilidad de poder lanzar, pasar, hacer buenas cortinas. Creo que (Caguas) lo extraña mucho”, comentó el técnico.

Los campeones defensores, por otra parte, apenas encestaron seis triples en 21 intentos para una efectividad de 28 por ciento, una cifra muy baja para el tercer quinteto que mejor lanza detrás del arco en el BSN.

El trío de importados con el que Caguas ganó el año pasado se combinó para 41 puntos. Travis Trice, Jugador Más Valioso de la temporada y serie final 2024, finalizó con 18 puntos y nueve asistencias, mientras que Louis King añadió 15 unidades y Akil Mitchell solo ocho.

Las únicas dos figuras que se destacaron del elenco nativo de los Criollos fueron Christian “Cuco” López con 20 tantos, saliendo del banco, y Alexander Kappos con 18.

Sin duda, necesitarán más que eso y una defensa más sólida para salir con vida este sábado del Clemente, frente a una escuadra cangrejera que cuenta con múltiples jugadores capaces de anotar en doble dígito cualquier noche.

Esta vez, Walter Hodge y Ángel Rodríguez no fueron la bujía ofensiva de Santurce, aunque convirtieron canastos grandes. El protagonismo recayó en sus refuerzos. Además de Faried, Ian Clark y John Jenkins también concluyeron en doble figura en anotación con 19 y 13 puntos cada uno.

“Creo que Jenkins tuvo un gran partido ofensivamente, pero lo que hizo defensivamente… Es un animal. En diferentes situaciones de juego, leyendo, reaccionando y defendiendo a muchos jugadores en diferentes posiciones. Eso no es fácil y él se ha adaptado bien a lo que queremos hacer”, señaló Colón.

Criollos irán contra los pronósticos

El “robo” en el Valle del Turabo colocó a los Cangrejeros justo donde querían estar. Están a una victoria de cumplir una de las metas por las que contrataron al exdirigente de la Selección Nacional, y llegan con todo el impulso a su favor. Tras una temporada atropellada en la que firmaron a 12 refuerzos, Santurce está mostrando su mejor versión.

Los Criollos no tienen la historia a su favor. El único equipo que ha remontado un déficit de 3-1 en la historia de la postemporada del BSN son los Atléticos de San Germán, gracias al recordado “bombazo familiar” de Oscar Santiago, que en 1991 evitó que los Leones de Ponce aspiraran a un segundo campeonato consecutivo.

Santurce no tiene planes de ser la segunda franquicia que pierde una serie de esta manera.

“El plan es cerrar el sábado. No hay otro. Lo tenemos en casa. Mantenernos centrados, humildes y con hambre, lo que hemos hecho toda la temporada. Tenemos que ejecutar por 40 minutos. No podemos ganar el juego antes de jugarlo, hay que jugarlo e irnos de tú a tú con ellos. Entiendo que no van a regalar nada y van a ir duro a tratar de forzar un juego más, pero la tenemos en casa y no la podemos dejar pasar. Hay que aprovecharla”, aseguró Colón.

La última franquicia que conquistó dos campeonatos corridos en el BSN fueron los Leones, dirigidos por el ahora entrenador de Santurce, en 2014 y 2015.

Los historiadores Francisco “Paquito” Rodríguez y Luis Modestti colaboraron en la verificación de datos de esta noticia.