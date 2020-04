No todos los días se dan conversaciones como esta.

Los armadores de la NBA, de la Selección Nacional de Baloncesto y del Baloncesto Superior Nacional, Carlos Arroyo y José Juan Barea, realizaron anoche una entretenida sesión de preguntas y respuestas entre ambos que se extendió por más de hora y media y en el que ambos compartieron como pocas personas los habían visto antes.

Con un formato de cuatro cuartos y un overtime, cual juego de baloncesto, Arroyo y Barea se conectaron por Instagram Live y se interrogaron el uno al otro en temas que, obviamente, se centraron en el baloncesto, pero que pasaron por todas partes, desde política, a béisbol, a música y a boxeo.

PUBLICIDAD

Arroyo rompió el hielo sentado en su residencia fumando un cigarro mientras esperaba a que “el cabezón” de Barea le llamara. Al momento, se conectó Barea, quien en el tiempo de cuarentena y de inactividad en la NBA lució una enorme barba.

“Pareces reguetonero ahora”, le dijo Arroyo a Barea, quien desde su hogar en Dallas le contó a Arroyo que se mantiene jugando golf casi todos los días.

Antes de empezar el divertido juego de preguntas y respuestas, en la que la acción de no contestar una pregunta requería un trago de ron, ambos canasteros hablaron sobre sus vidas y, por ejemplo, de si estaban viendo la serie The Last Dance, que documenta la historia de Michael Jordan y sus Bulls de Chicago, en específico el último campeonato que ganaron.

“Dale. ¿Qué vamos a hacer?”, preguntó Barea. “Me tienes hasta anotando y todo”.

Así surgieron preguntas sobre como, entre los mejores del baloncesto de Puerto Rico, en qué posición se veía Barea. O que sucedía en el camerino de Santurce cuando Carlos Arroyo llegó a jugar para ellos en el BSN.

Barea, mientras, contestó que ganar una medalla de oro en una Olimpiada sería lo ‘top’ para él, aunque dijo que su campeonato en la NBA con Dallas en el 2011 fue un momento importante en su carrera.

Entre preguntas y tragos cada uno habló de sus respectivas con dos leyendas del baloncesto de la NBA: Arroyo con John Sotckton en Utah y Barea con Jason Kidd en los Mavericks de Dallas.

PUBLICIDAD

La conversación entre Arroyo y Barea se extendió por más de hora y media. (Ramon Tonito Zayas)

Barea hizo historias sobre el exdirigente Rick Pitino en la selección nacional y sobre cómo casi se fueron a las manos en un momento. Hablaron sobre las comparaciones entre ambos por parte de los fanáticos y Arroyo dijo que le encantaba ir a las canchas de Quebradillas y Bayamón y tener buenas noches por las riñas que existían en momentos en que jugaba.

Conversaron de quien era mejor pelotero, Roberto Alomar o Javier Báez; sobre quien fue mejor boxeador, Félix ‘Tito’ Trinidad o Miguel Cotto; y para cerrar, con broche de oro, quien era mejor entre ellos dos.

Ambos dejaron pasar la última pregunta y bebieron por última vez cuando casi se acercaban a las dos horas de conversación.

La repetición del vídeo puede ser vista en las cuentas de ambos jugadores a través de teléfonos móviles.