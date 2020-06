La NBA la he informado a la Asociación de Jugadores de Baloncesto que presentará un plan para reiniciar la temporada a la junta de gobernadores de la liga el jueves. El mismo contempla reiniciar el torneo solo con 22 de los 30 equipos que componen la liga, informó una persona con conocimiento de la situación. La cadena ESPN también ha reportado al respecto diciendo que la Junta de Directores está decidida a aprobar el plan ya ventilado.

Los equipos que irán al complejo ESPN Wide World Of Sports en el campus de Disney cerca de Orlando, Florida, jugarían ocho juegos para determinar la siembra de los playoffs a partir del 31 de julio. La persona que habló con The Associated Press lo hizo bajo condición de anonimato el miércoles porque la liga no ha publicado su propuesta públicamente.

El plan, si se aprueba, tendría a 13 equipos de la Conferencia Oeste y a nueve equipos de la Conferencia Este. El requisito para ser considerado para ir a Disney es que los equipos deben estar al menos a seis juegos de un lugar de playoff. La postemporada comenzarían en agosto, y las finales de la NBA probablemente se extenderán hasta octubre, dijo la persona.

Los Milwaukee Bucks, Lakers de Los Ángeles, Raptors de Toronto y Celtics de Boston ya tienen puestos reclamados para los playoffs, y, si solo quedan ocho juegos, eso significaría que el Heat de Heat y los Pacers de Indiana, 76ers de Filadelfia, Clippers de Los Ángeles, Nuggets de Denver, Jazz de Utah, Thunder de Oklahoma City y los Rockets de Houston también tiene en teoría un boleto seguro a la postemporada.

Mientras, los Mavericks de Dallas estarían prácticamente seguros de hacerse de un puesto en el Oeste, ya que mantienen una ventaja de siete juegos sobre los Grizzlies de Memphis, que ocupan el octavo lugar. Así las cosas, en la lucha por un octavo puesto en el oeste, actualmente por debajo de la posición, estarían los Grizzlies, Trail Blazers de Portland, Pelicans de Nueva Orleans, Kings de Sacramento, Spurs de San Antonio y Suns de Phoenix. En el Este, los Wizards de Washington están a seis juegos detrás del No. 7, Nets de Brooklyn, y a 5 1/2 juegos detrás del No. 8, el Magic Orlando, por lo que está dentro del rango de desencadenar una serie de play-in.

Para que una serie de play-in ocurra para determinar el octavo puesto en cualquier grupo de los playoffs, el equipo del noveno lugar tendría que estar a cuatro o menos juegos en la lucha por el octavo lugar. Si se produce una serie de play-in, básicamente se jugaría una serie de 3-2, en la que el noveno clasificado tendría que ganar la serie para robar el octavo puesto a su rival.

También hay ciertos elementos de lucha de puesto entre los ya clasificados para cuando se reinicie la temporada. En el este, Toronto y Boston están separados por tres juegos en la lucha por la segunda posición, y Miami, Indiana y Filadelfia están separados por solo dos juegos en la disputa por la cuarta posición. En el Oeste, los Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder y Rockets se encuentran en un margen de cuatro juegos entre sí en la lucha por el segundo puesto en ese grupo.

Todavía hay algunos elementos del plan de reinicio que podrían cambiar, y otros asuntos aún se están negociando, como cuál porcentaje de sus salarios perderán los jugadores por la cancelación de juegos de la temporada regular. Si no se juega el 15% de la temporada regular, que sería la estimación actual basada en la propuesta, los jugadores tendrían que ceder aproximadamente $610 millones en salarios.

Tampoco está claro qué pasará con los ocho equipos que no competirían por un puesto en la postemporada bajo el formato propuesto: Charlotte, Chicago, Atlanta, Detroit, Nueva York, Cleveland, Minnesota y Golden State. Si la temporada 2020-21 de la NBA no comienza hasta diciembre, como muy pronto, lo que parece ser una posibilidad muy real, esos equipos podrían pasar unos nueve meses sin jugar y algunos han expresado su preocupación sobre lo que eso significará para el desarrollo de sus jugadores.

La NBA suspendió su temporada el 11 de marzo, convirtiéndose en la primera de las principales ligas profesionales de EE. UU. en hacerlo después de que se supiera que el centro All-Star de Utah, Rudy Gobert, dio positivo por COVID-19. La lista de jugadores de la NBA que se sabe que dieron positivo finalmente creció a 10, no todos fueron identificados, y el comisionado Adam Silver dijo que el total real fue aún mayor.

El ESPN Wide World of Sports Complex es un campus de 255 acres con múltiples arenas que podrían albergar juegos simultáneamente y ha sido el hogar, entre otras cosas, del Campeonato Mundial Jr. NBA en los últimos años. ESPN es propiedad de Disney, uno de los socios de transmisión de la NBA.