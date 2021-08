Cuando el dirigente Jerry Batista vio la actualización del ranking de FIBA en la rama femenina en la mañana de hoy viernes, solo tuvo una reacción: “Me empecé a reír”.

El mentor del Equipo Nacional femenino de baloncesto apenas pudo ocultar la felicidad al observar el salto que dio su programa adulto en el escalafón de FIBA, al subir seis espacios y ubicarse en la posición 17. Es algo histórico para este programa.

El dirigente Jerry Batista destacó que es la primera vez que el programa femenino está en mejor posición que el masculino.

Es la primera vez en la historia que el seleccionado aparece entre los mejores 20 a nivel mundial, dijo Batista, quien al recordar que al asumir la dirección técnica en 2014 figuraban en el puesto 26.

PUBLICIDAD

También es la primera ocasión en la historia que un combinado boricua femenino adulto aparece en una mejor posición que el masculino en el ranking de FIBA. Esta semana, el conjunto de varones, dirigido por Eddie Casiano, bajó al puesto 19 al fallar en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Nos estamos moviendo en la dirección correcta y hemos ido ascendiendo poco a poco. Esto también representa más responsabilidad y trabajo - Jerry Batista

En el caso del quinteto femenino tuvo una histórica participación en Tokio 2020 al debutar en el escenario olímpico. Debutó con tres derrotas en la ronda inicial.

“Recuerdo que Héctor Laboy (exdirectivo de la Selección) dijo que en una ocasión estuvimos como 44. El avance ha sido grande en los últimos años. No pensé en el detalle de los varones, porque uno quiere que los dos programas estén en el mejor puesto. Me siento bien orgulloso de todas las jugadoras y de todas las personas que trabajan en el equipo. No esperaba subir tantos espacios”, dijo Batista.

En los últimos años, el avance del programa femenino ha sido bien marcado. Viene de ganar oro en los últimos dos Centrobasket; de conseguir su primera clasificación a una Copa Mundial y a unos Juegos Olímpicos; y de alcanzar su primera presea de plata en el pasado AmeriCup, además de otras medallas en torneos centroamericanos y panamericanos.

A nivel de continente, Puerto Rico también se ubicó en la cuarta posición muy cerca de Brasil, que aparece en el puesto 14. Estados Unidos es el primero en el ranking y Canadá figura cuarto.

“Hay que seguir trabajando para mantener el respeto. Que la gente sepa de Puerto Rico. Nos estamos moviendo en la dirección correcta y hemos ido ascendiendo poco a poco. Esto también representa más responsabilidad y trabajo. Pero sin duda no esperaba subir seis espacios y estar en esta posición. Es algo grande para nosotros”, dijo Batista con emoción.

El próximo compromiso del grupo será el clasificatorio para el Mundial de Australia en febrero de 2022.