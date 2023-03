El Springfield Symphony Hall enumera una capacidad de 2,611. Esto será un problema cuando el mundo del baloncesto se dirija al oeste de Massachusetts el 12 de agosto.

Este sábado el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame anunciará su nueva clase para exaltación en el 2023. Entre los finalistas: Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Dwyane Wade, Tony Parker y Gregg Popovich. Se supone ampliamente que esos cinco entrarán al Salón de la Fama este verano, en lo que será un evento repleto de estrellas.

“Podríamos necesitar un estadio para eso”, dijo el entrenador de Brooklyn, Jacque Vaughn.

No se equivoca en lo que dice. Más de 2,611 personas querrán ir a esa ceremonia.

Nunca ha habido duda que los nombres más importantes (el grupo Nowitzki, Gasol, Wade, Parker) entrarán al recinto.

La pregunta era sobre Popovich. No si lo haría, sino, cuándo.

Tony Parker junto al dirigente Gregg Popovich durante los años de juego del primero pudieran entrar juntos al recinto este verano.

El entrenador con más victorias de todos los tiempos de la NBA, cinco veces campeón y el entrenador del equipo que ganó el oro olímpico en los Juegos de Tokio rechazó silenciosamente las propuestas del Salón de la Fama en el pasado. Quería ver a sus mejores jugadores de San Antonio, Tim Duncan y Manu Ginóbili, entre otros, entrar primero. También quería ver a algunos de los entrenadores que más respetaba, como Rudy Tomjanovich, finalmente recibir la llamada primero. Además, no es como si la gente mirara a Popovich con más reverencia o respeto después de que obtenga su chaqueta naranja del Salón y sea presentado oficialmente como miembro del Salón de la Fama.

“Significará más para nosotros como exentrenadores, exjugadores, que para él, creo”, dijo Vaughn. “Y eso no es un desaire en absoluto. Creo que lo que disfrutará es ver a sus exjugadores allí, y a las personas a las que ha tocado de una manera tremenda, familias a las que ha impactado durante mucho tiempo debido a su conocimiento y su capacidad para compartir su conocimiento y su capacidad para cuidar a la gente”.

Pau Gasol es otro de los jugadores el lista para ser exaltado.

Más de 300 personas han jugado o entrenado bajo Popovich en su tiempo con los Spurs y la USA Basketball. Nowitzki tenía más de 200 compañeros de equipo. Gasol es amado por sus compañeros de equipo en dos continentes. El Miami Heat probablemente enviará a todo su personal para ver a Wade dar su discurso. Sume los números y nos acercaremos a ese número mágico de 2,611 muy rápido. Y eso ni siquiera incluye, ya sabes, a las familias y amigos de los consagrados, junto con los otros miembros vivos del Salón de la Fama.

“Esto es lo que sé”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Tomaré en un avión desde donde esté, y llegaré a allí”.

Spoelstra trabajará para la USA Basketball este verano, bajo la dirección del entrenador en jefe Steve Kerr, en la preparación del equipo de Estados Unidos para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA, evento que los llevará a Filipinas en agosto y septiembre luego de los juegos de preparación en Las Vegas, España y Abu Dhabi. Estarán en Las Vegas hasta unos días antes de la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama, y luego el contingente estadounidense se dirigirá a España para los juegos contra España y Eslovenia.

Dirk Nowotzki y Dwayne Wade intercambiaron camisas en su último enfrentamiento. Ahora este año pudieran entrar juntos al Salón de la Fama.

El Salón entregará a los consagrados un número de entradas. No será suficiente para ninguno de ellos. La lista de invitados de Popovich será imposible de reducir, especialmente su círculo más íntimo de confidentes, que permanecen siendo confidentes incluso después de dejar los Spurs.

Un ejemplo de esto lo es el entrenador de Utah, Will Hardy. Dejó los Spurs para ser asistente en Boston con otro exjugador y exentrenador asistente de los Spurs, Ime Udoka. Pero cuando Popovich entrenaba al equipo olímpico, eligió a algunos de los mejores y más brillantes para que estuvieran junto a él, entre ellos Kerr, Spoelstra, Mike Krzyzewski, y otros, para el proceso de preparación. Hardy hizo esa lista.

“He hablado sobre el síndrome del impostor un poco este año, tal vez nunca más alto que en esos momentos en los que estás sentado en una habitación junto a Gregg Popovich, Steve Kerr, Erik Spoelstra, Jerry Colangelo, Jay Wright, Lloyd Pierce, Ime Udoka y el Coach K está”, dijo Hardy. “Y piensas, ‘¿Cómo estoy sentado en esta mesa en este momento?’ En muchos sentidos, no tiene sentido. Me sentí como si estuviera en la mejor clase de posgrado de baloncesto de todos los tiempos. Casi no puedes escribir lo suficientemente rápido en términos de tomar notas y escuchar”.

Muchos de los emparejamientos encajarán. El dúo Popovich-Parker y Wade se enfrentaron dos veces en series finales de la NBA. Popovich-Parker y Nowitzki tuvieron batallas del tamaño de Texas durante años. Nowitzki y Wade jugaron dos veces en la final, cada uno ganando un título en la cancha del otro. Gasol jugó contra todos ellos durante años.

Todos son amados. Wade tiene compañeros de equipo que ya están planeando sus viajes a Springfield. El entrenador de Orlando, Jamahl Mosley, aún no ha elegido todo su plan de verano, pero irá a Springfield por Nowitzki, a quien entrenó en Dallas.

“Lo más maravilloso de él es que estando cerca de él en público y asistiendo a eventos, nunca lo he visto rechazar a la gente o decir que no”, dijo Mosley sobre Nowitzki. “Ya sea que esté cansado o no quiera hacerlo, siempre hará un esfuerzo adicional para asegurarse de que quienes lo rodean sientan su aprecio por todo lo que le han dado. Podría ser uno de los miembros del Salón de la Fama más humildes que he conocido en ese sentido”.

Mosley tendrá un asiento para la gran noche. Hardy también. Vaughn también. Nadie sabe qué tan cerca estarán del escenario, pero con esta clase, no habrá un mal asiento en la casa.