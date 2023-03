Como media hora antes de que iniciara la presentación oficial de la campaña 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), llegó en su auto de alquiler al estacionamiento del lugar donde se realizó el evento y como cualquier boricua, intentó estacionar su auto en reversa en un espacio apretado.

Sin acompañamiento, se bajó del auto y entró a la sala de eventos, donde saludó, fue entrevistado y luego se unió a la gerencia de los Leones de Ponce en una de las mesas reservadas para los equipos.

El técnico argentino Sergio ‘Oveja’ Hernández ya se siente como en casa. Y su casa lo será la Ciudad Señorial, donde desde hace alrededor de un mes se hizo cargo de los Leones, una franquicia que lleva cerca de una década sin ganar. Y para remediar eso fue contratado.

@LeonesPonceBSN será mi familia durante varios meses, nos prepararemos y competiremos al máximo para poner al equipo en lo más alto. pic.twitter.com/0c56JSNW8r — Sergio Hernandez (@ssergioh) February 16, 2023

“Obvio que no se habla de otra cosa en la ciudad. Vas al supermercado o al cine y la gente te pide el título, te pide ganar. Me ha pasado en varios lugares en que he estado. Y yo los entiendo. Yo soy fanático también. Pero tenemos que usar eso de motivación”, manifestó el técnico de 59 años.

“La presión que ejerce nuestro público tiene que ser para el rival, no para nosotros”, continuó. “Tenemos que entender que el fanático quiere ganar y no le importa cómo. Y nosotros debemos priorizar el cómo al principio, aunque eso nos traiga alguna derrota de vez en cuando, pero tenemos que ir aprendiendo para que cuando lleguen los playoffs tengamos claro a qué jugar. No ir cortando caminos y buscando atajos para darle alegría a la gente y que nos quite la identidad”.

El laureado técnico de nivel internacional con el seleccionado argentino dijo sentirse afortunado de estar en el BSN en un momento en que se habla mucho de crecimiento, y para una temporada en la que cree que el crecimiento será mayor en organización y nivel de juego. Dice que conoce la cultura de Puerto Rico y que sabe que es uno de los pocos países en los que el basquetbol es el deporte líder.

“Yo ya conozco a Puerto Rico. Entonces, no me sorprenden algunas cosas. Pero veo todo bien. Veo que tienen un producto espectacular en mano y que tienen apoyo de la televisión y auspiciadores. Esperemos estar a la altura con nuestro equipo. Creo que lo estaremos”, indicó.

En cuanto a sus Leones, manifestó que el equipo está bien armado al que recién comienzan a llegar sus jugadores estelares, por lo que los entrenamientos del equipo fueron con la mitad de la plantilla, aunque admitió que eso no es excusa y que le sucedió a todos los equipos.

“Creo que tenemos equipo para competir. La franquicia se propuso salir campeón y vamos a tratar desde la parte técnica, táctica y de estrategia a ayudar para que eso se produzca”, afirmó.

Dijo que sus equipos generalmente se distinguen por ser rápidos y dinámicos, que cree en la velocidad de ejecución. Pero en su mente está claro que la ejecución se tiene que dar para que el plan funcione.

“Obviamente la defensa no es un aspecto divertido pero es el que te lleva a conseguir lo que solo los equipos buenos pueden conseguir. Así que intentaremos correr muy duro a partir de defensas que creen problemas al rival”, detalló.

Poco a poco se han ido integrando piezas claves al quinteto, como el importado Cameron Oliver y Jezreel de Jesús y el panorama ha ido cambiando. Espera también que la eventual llegada de Aleem Ford encaje en la posición de alero fuerte y hasta de pívot.

“Tenemos un refuerzo como Eric Paschall, que le falta como un mes para ponerse en forma. Estuvo mucho tiempo fuera de cancha pero viene con un nivel altísimo. Hay jugadores de calidad en todas las posiciones así que no tengo duda de que el equipo en un par de meses debe estar listo para competir a alto nivel”, finalizó.