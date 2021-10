Serie entre Piratas y Vaqueros engalana los cuartos de final del BSN que arrancan el domingo Las otras series son: Arecibo vs. Santurce; Ponce vs Guaynabo; y Guayama vs. Fajardo.

Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros de Bayamón, da instrucciones durante un partido ante los Piratas de Quebradillas de la temporada regular. Estos equipos se enfrentarán a partir del lunes próximo en la apertura de los cuartos de final. ( José Santana ) La postemporada del Baloncesto Superior Nacional arrancara este venidero domingo. El director de torneo del organismo, el Lic. José Solá González, confirmó hoy jueves que los cuadres para la fase cuartos de final ya está fijada con enfrentamientos a un máximo de siete juegos entre los Capitanes de Arecibo y Cangrejeros de Santurce; Leones de Ponce y Mets de Guayabo; Brujos de Guayama y Cariduros de Fajardo; y Vaqueros de Bayamón y Piratas de Quebradillas. Los cuartos de final arrancan el domingo con Santurce visitando a Arecibo y Fajardo visitando a Guayama. Ambos partidos serán a las 8:00 p.m., lo que es contrario a la norma de lo que fue el horario dominical durante la temporada regular cuando los partidos eran a las 6:00 p.m. El lunes, por su parte, Quebradillas visitará a Bayamón y Guaynabo a Ponce. Los Capitanes de Arecibo de David Huertas brindaron a su fanaticada una memorable actuación el miércoles al reponerse de una desventaja de 20 puntos para derrotar a los Vaqueros de Bayamón. "Las series se jugarán un día sí un día no. Evitaremos los 'back to backs' en todos los playoffs siempre y cuando la pandemia y los asuntos de electricidad del país lo permitan", dijo Solá González, quien apuntó que en semifinales se cruzarían los ganadores de la series Arecibo-Santurce con Guayama-Fajardo; y los ganadores de Bayamón-Quebradillas y Ponce-Guaynabo. La proyección del BSN es terminar los cuartos de final en o antes del 23 de octubre; iniciar las semifinales el 24 de octubre y comenzar la final entre el 5-8 de noviembre, todos sin 'back to backs'. De vuelta a las series, la histórica rivalidad entre Piratas y Vaqueros, protagonistas elites del básquet nacional en la década del 1970, llega con Bayamón habiendo ganado los dos enfrentamientos entre estos equipos este año, estos por resultados 94-88 y 100-97. Capitanes y Cangrejeros dividieron honores. Arecibo se impuso en el primer choque por 93-89 y cayó en el segundo el pasado sábado por 90-86. Brujos y Cariduros también dividieron resultados. Guayama ganó el primero por 79-60 y Fajardo el más reciente, esta misma semana, por 103-73. Finalmente, Guaynabo le ganó sus dos choques a los Leones, esto por resultados de 109-100 y 109-106.