El Baloncesto Superior Nacional sostendrá una reunión este mes para ver si es viable aún reanudar el torneo el 15 de agosto. El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no tiene mucho que decir a lo que parece una contradictoria decisión sobre la apertura de cines y galleras, pero no de coliseos o estadios. Ricardo Dalmau, presidente del BSN, no reaccionó al tema porque dijo que su liga se está preparando para ser parte de la última fase de reapertura gubernamental. "Estamos conscientes de que seremos de la última fase", dijo Dalmau. La primera guía de reapertura del País, la sometida por el Task Force Médico hace ya más de dos meses, sugirió dejar para la segunda fase de reapertura las actividades de entretenimiento que generan aglomeración de personas. Aunque nunca el gobierno aclaró si el deporte estaba bajo la sombrilla de la guía de entretenimiento, las ligas federativas, como el BSN, lo entendieron así. La reapertura en Puerto Rico ya va por una fase 3 y las ligas federativas no están aún consideradas en la nueva reapetura que inicia hoy y que incluye permisos para gimnasios. El BSN fijó meses atrás el 15 de agosto como fecha tentativa para reanudar el torneo. Desde entonces ha sostenido que cuenta con el tiempo como aliado para reanudar sus temporada regular. Este 25 de junio, de hecho, el BSN tiene una reunión con sus apoderados para determinar si la fecha del 15 de agosto es aún viable. Hay razones de peso para que el BSN esté dispuesto a esperar por la reapertura, más allá de que necesita la autorización del gobierno para reanudar a puertas abiertas. La razón: que aparentemente el BSN está considerando la idea de explorar cómo les irían jugando un torneo de acuerdo a las fechas que la FIBA ha autorizado para los eventos de clubes, lo que representaría un inicio en octubre y una extensión del torneo hasta la primavera del 2021, según lo conoció Primera Hora. Ahora bien, no todas las ligas federativas, como el BSN, están tan pacientes. La Liga Superior de Voleibol Femenino no puede esperar tanto para reanudar su torneo 2020 porque este pisaría el inicio del torneo 2021, que comenzaría en enero. La liga, de hecho, tiene una reunión este sábado para tomar decisiones sobre la reanudación del torneo. Mientras, el Béisbol Superior Doble A tampoco se puede dar el lujo de esperar por la misma razón del voleibol: si reanuda tarde, podría pisar el comienzo de la temporada 2021, que comenzaría en febrero. Pero contrario al BSN, el Béisbol Superior sí reaccionó a lo que parece una contradicción que reabran cines y galleras y no estadios de béisbol, que son amplios y al aire libre, dos características favorables para evitar contagio. "¿Cómo le puedes explicar que permites que los cines abran y no permites fanáticos en las gradas?", se preguntó el presidente de la Doble A y médico de profesión, José Quiles. La más reciente Carta Circular del Departamento de Recreación y Deportes especifica que durante la reapertura que inicia hoy no se permiten la reactivación de torneos.