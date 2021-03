La Selección Nacional de baloncesto femenino no espera tener mayores contratiempos en los últimos preparativos de cara a su participación en el Torneo Centrobasket, luego de que se activara el miércoles el protocolo salubrista ante la sospecha de positivos a COVID-19, lo que provocó la cancelación de las prácticas del miércoles y jueves.

Luego de unos resultados inconclusos, la Federación de Baloncesto local tomó esta decisión en base al protocolo recomendado por FIBA y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), dijo el dirigente del quinteto, Gerardo “Jerry” Batista, a este medio.

“Hubo varias pruebas sospechosas y activamos los protocolos. Cuando hay algo inconcluso tenemos que pensar que es un positivo y seguir el protocolo recomendado. Pero, estamos bien. No es tengamos un revolú. No hay nada mayor que nos debamos preocupar”, expresó el mentor sin precisar la cantidad resultados inconclusos ni tampoco si se tratan de jugadoras o de miembros del cuerpo técnico o de trabajo.

La delegación tiene en agenda viajar a El Salvador, sede del torneo regional, este lunes.

Aunque Batista espera retomar los entrenamientos este fin de semana, el presidente federativo Yum Ramos indicó que hay que esperar por las recomendaciones de los médicos una vez las pruebas estén completas.

“Seguimos descartando posibles positivos. Estamos en conversaciones con los médicos (para retomar las prácticas). Son bien estrictos y la salud es primero. Pero hay buenas noticias”, declaró Ramos sin ofrecer más detalles.

Las jugadoras volverán a someterse a pruebas el viernes y, de no haber positivos, practicarían de forman individual en el coliseo Roberto Clemente.

El sábado y domingo habrá doble sesión de entrenamientos antes de partir al país centroamericano.

“Obviamente, la idea no era parar las prácticas. Voy a recuperar este fin de semana. No vamos a meter mucha carga. Estarán divididas en sesiones de sistema y correcciones, más jugar entre sí. No podemos estar tantos días sin hacer nada, pero esta es la nueva realidad. Hay que aprender a vivir con estas cosas y cuidarnos”, dijo Batista.

La escuadra nacional volvió en pasados días a la cancha después de un año de inactividad debido al impacto de la pandemia para prepararse con miras al Centrobasket, primer certamen del año, el cual ganaron en 2018 en Manatí.

El torneo es el inicio de una agenda cargada para las olímpicas, quienes tendrán partidos de fogueo en Bélgica en mayo como preparación para su cita histórica en Tokio a finales de julio. Antes también participarán en la AmeriCup en una sede por determinarse en junio.

Batista espera el viernes tener definido el corte final de jugadoras para el Centrobasket. Puerto Rico abre el torneo el miércoles frente a Islas Vírgenes estadounidenses.