A una semana de que concluya la temporada regular del Torneo Juvenil Francisco “Paquito” Rodríguez de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), solo tres quintetos mantienen el paso perfecto en la División 1, que reúne a 54 equipos de todo el país.

Los Osos de Manatí, Jireh Basketball de Río Grande y los Vaqueros de Bayamón marchan imparables y se perfilan como grandes favoritos para la postemporada que arranca el 6 de septiembre.

Con récord de 7-0, los Osos de Manatí encabezan la Sección 1, escoltados por los Capitanes de Arecibo (6-1), Capitanes 4 (5-2) y la Academia Interamericana (4-3).

Keyshawn Nesbitt, de Osos de Manatí. (Buzzer Beater) ( Suministrada )

El dúo de Edrick Camacho (11.6 puntos y 5.0 asistencias por juego) y Andrés Díaz (11.0 puntos) ha sido clave en el sólido desempeño de los Osos.

Los Vaqueros de Bayamón también se mantienen perfectos con 7-0 al frente de la Sección 2. Les siguen los Mets de Guaynabo (6-1) y los Pitirres de la Interamericana (4-3). El canastero David Andino ha sido su motor ofensivo, con promedio de 17.1 puntos y 4.7 rebotes por juego.

En la Sección 4, Jireh de Río Grande domina con récord de 7-0, gracias al liderato de Jendrick Maldonado, Rognny Santiago y Edgar Acevedo. Le siguen los Indios de Canóvanas (6-1), Cariduros de Fajardo (4-3) y Gigantes de Carolina BSN (4-3).

Yadier Fuentes, de los Osos de Manatí. (Buzzer Beater) ( Suministrada )

Por su parte, los actuales campeones nacionales Mayagüez Municipio dominan la sección 5 con 6-1. Yeriel Noriega ha liderado la ofensiva con 19.7 puntos por juego seguido de Pay Méndez con 14.5 y Derrick Salaberríos con 13.5.

La División 1 clasificará a los mejores 36 equipos a la postemporada, donde los invictos buscarán confirmar su dominio frente a rivales que no se la pondrán fácil.

En la División 2 participan sobre 130 equipos. En esta categoría clasifican a la postemporada 64 quintetos.

Ángel Pérez, de Cariduros de Fajardo. (Buzzer Beater) ( Suministrada )

Imparable Ángel Pérez

En la tabla de anotadores brilla Ángel Pérez, de los Cariduros de Fajardo, con un impresionante promedio de 33.4 puntos por juego. Le siguen Ángel Álvarez, de Capitanes 4 (29.9), y Delwin Burgos, de los Avancinos de Villalba (24.6).

También Pérez domina el departamento de rebotes con 13.9 seguido de Darrel Rodríguez de Juana Díaz con 12.9 y Rubén González de la Academia Interamericana con 12.9.

Mientras Bryan Bernardi de Barranquitas LIBB domina las asistencias con 7 por juego seguido de Edgar Acevedo de Jireh con 6 y Jessiel Pascual de Capitanes 4 con 5.7.