San Francisco. Steve Kerr lo intentará de nuevo con Golden State.

Según una persona con conocimiento de las negociaciones, Kerr ha llegado a un acuerdo preliminar para un contrato de dos años para continuar entrenando a los Warriors.

La misma fuente declaró a The Associated Press el sábado por la noche, bajo condición de anonimato debido a que el contrato aún debe ser finalizado.

Los Warriors se quedaron fuera de los playoffs por segunda vez en tres años, obteniendo el décimo puesto en la Conferencia del Oeste y finalmente perdiendo contra Phoenix en el torneo de Play In.

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Durante sus 12 años como entrenador de la franquicia, Kerr ha conseguido cuatro campeonatos y ha disputado seis finales de la NBA junto a Stephen Curry y Draymond Green, incluyendo cinco consecutivas entre 2015 y 2019.

Kerr se fundió en un abrazo con estas dos estrellas casi al final del partido contra Phoenix, y declaró después que sabía que podría ser la última vez que jugarían juntos.

Tiene un récord profesional de 604 victorias y 353 derrotas, y una marca de 104 victorias y 48 derrotas en los playoffs, siendo Golden State quien ganó su último campeonato en 2022.

Los Warriors tuvieron una temporada de 37 victorias y 45 derrotas, lidiando con numerosas lesiones, incluyendo la pérdida de Jimmy Butler por una lesión en la rodilla derecha que puso fin a su temporada en enero y la ausencia de Curry durante 27 partidos debido a una lesión en la rodilla derecha.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el nuevo contrato de Kerr.

Kerr, de 60 años, obtuvo su primer trabajo como entrenador en la temporada 2014-15 e inmediatamente guió a Golden State al primer título de la franquicia en 40 años. Los Warriors comenzaron la siguiente temporada con un récord de 24-0 sin él, ya que el asistente Luke Walton lideró al equipo mientras Kerr se perdía los primeros 43 partidos.

Su equipo llegó a un récord de 73 victorias. Kerr se tomó una baja para recuperarse de complicaciones debilitantes tras dos cirugías de espalda, y luego volvió a ausentarse en 2017, siendo Mike Brown quien lo reemplazó mientras Kerr se sometía a un procedimiento para tratar una fuga de líquido cefalorraquídeo.

Green había predicho en su podcast, una vez finalizada la temporada, que Kerr no regresaría.

A lo largo de su carrera como entrenador, Kerr ha utilizado su plataforma para denunciar la violencia armada y la injusticia social, entre otros temas importantes.

Perdió a su padre, Malcolm, presidente de la Universidad Americana de Beirut, quien fue asesinado en Beirut cuando Kerr tenía 18 años y cursaba su primer año en la Universidad de Arizona.