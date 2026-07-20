El Baloncesto Superior Nacional (BSN) sancionó a DeAndre Williams, de los Gigantes de Carolina/Canóvanas, y Chris McCullough, de los Vaqueros de Bayamón, como resultado de un incidente ocurrido durante el partido entre ambos equipos celebrado el 17 de julio de 2026.

Según resumió el BSN en un comunicado de prensa, ambos jugadores incurrieron en una serie de agarres y empujones faltando 2.7 segundos del tercer parcial del choque, lo que motivó la intervención de jugadores activos y personal técnico de ambos equipos. Los árbitros revisaron la jugada en el monitor y constataron la conducta de agresión física, por lo que fueron expulsados del partido.

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Como consecuencia, a ambos jugadores se les impuso una sanción automática de un partido de suspensión.

“En el caso de DeAndre Williams, dado que los Gigantes de Carolina quedaron eliminados de la postemporada, la suspensión se hará efectiva en la próxima ocasión en que participe en el BSN. En el caso de Christopher McCullough, la suspensión se cumplirá en el próximo partido de los Vaqueros de Bayamón”, reza el comunicado.

La temporada 2026 del BSN se encuentra en la etapa culminante. Los Criollos de Caguas visitan esta noche a los Cangrejeros de Santurce para el sexto partido de su serie semifinal de la Conferencia A. Los Criollos dominan la serie 3-2. Un triunfo esta noche eliminaría a los Cangrejeros y se ganarían el derecho a enfrentar a Bayamón en la final de conferencia.

De ganar Santurce, provocarían un séptimo y decisivo partido el miércoles en el coliseo Roger Mendoza de Caguas.

Mientras, en la Conferencia B, Santeros y Leones se enfrentarán a partir del sábado.