Los pareos semifinales del baloncesto masculino olímpico están definidos. Estados Unidos contra Australia y Francia ante Eslovenia. De ahí saldrán los dos equipos que disputarán la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En el primer partido de la jornada del jueves, el cual será a las 12:15 de la madrugada en horario de Puerto Rico y que tendrá como escenario el Saitama Super Arena, Estados Unidos y Australia se conocen bien dado que se enfrentaron en un amistoso en Las Vegas, Nevada, antes de viajar hacia Tokio. En esa ocasión, Australia salió victoriosa 91-83.

¿Podrán los australianos repetir la dosis?

“Haber perdido contra Australia en un juego de exhibición no significó mucho. Estados Unidos es un equipo mal confeccionado porque tiene demasiados jugadores que hacen prácticamente lo mismo, pero debe ganarle a Australia. Desde un principio escogí a Estados Unidos para ganar la medalla de oro y no pienso cambiar”, sostuvo Javier Rolón, exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que se desempeña como analista.

Los estadounidenses comenzaron la participación en las olimpiadas con el pie izquierdo. Perdieron ante Francia 83-76. Desde entonces, Team USA ha superado a los contrarios por un promedio de 27 puntos.

“Estados Unidos siempre llevará la etiqueta de favorito aunque uno puede pensar que no con el mismo nivel del pasado. Ha cogido el ritmo en sus pasados juegos, a la manera de Gregg Popovich (dirigente), no de la NBA y uno ve la gran diferencia. Si juegan al estilo de la NBA, no tienen posibilidades de ganarle a Australia. El juego FIBA es más en conjunto, sacrificar el yo, pero están jugando mejor desde que entraron Devin Booker, Chris Middleton y Jrue Holliday”, sostuvo Tony Ruiz, un veterano entrenador y comentarista en el BSN.

Rolón ve posibilidades reales para Australia, que no ha perdido en estos Juegos Olímpicos, como tampoco han perdido Francia ni Eslovenia.

“Tiene a su personal para derrotar a Estados Unidos. Australia es un equipo talentoso que sabe jugar el estilo FIBA y, por eso, es peligroso. Ha demostrado que van progresando porque tiene cinco o seis jugadores de la NBA, además de que juegan sin miedo”, agregó Rolón.

En la segunda semifinal, que ocurrirá en horario de Puerto Rico el jueves a las 7:00 de la mañana, Eslovenia tendría que lidiar con el poderoso equipo de Francia que también cuenta con una cantera de talento enebeísta.

“Eslovenia tiene récord de 17-0 desde que Luka Doncic está con el equipo. Están inspirados. Luka se ha graduado con honores. Es la sorpresa del torneo porque es un equipo joven con deseos, hambre, además de que Luka le ha dado esa inyección de que es líder sin la necesidad de ser mejor anotador. Francia tiene el personal, pero Eslovenia el impulso”, destacó Ruiz.

Eslovenia juega para marca de 17-0 a nivel internacional cuando tiene a Luka Doncic en cancha. ( Eric Gay )

Tanto Rolón como Ruiz anticiparon que el partido final será entre los estadounidenses y los franceses para definir el campeón olímpico.

“Me voy con Estados Unidos porque a pesar de que Australia lo derrotó en un juego de exhibición, Estados Unidos está jugando mejor que aquella vez”, afirmó Rolón.

“Escojo a Francia sobre Eslovenia porque es más talentoso y me tengo que ir con Estados Unidos como el favorito para ganar la medalla de oro”, concluyó Ruiz.