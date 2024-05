Ya es oficial. La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció el jueves que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) aprobó el cambio de ciudadanía deportiva del jugador de ascendencia puertorriqueña Markus Howard.

De esta forma, Howard podrá vestir el uniforme de la Selección Nacional en eventos futuros de la FIBA como el Repechaje Olímpico, que se estará albergando del 2 al 7 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y cuyo ganador obtendrá un boleto a las Olimpiadas de París 2024.

Y aunque la intención del estelar armador es formar parte del Equipo Nacional en el clasificatorio olímpico, su participación todavía no está confirmada.

“La intención es que participe. (Howard) tiene todo el deseo de participar… La expectativa es que esté, pero hay que esperar a que termine la temporada en España para que podamos hacer todos los arreglos”, expresó el presidente de la FBPUR, el licenciado Yum Ramos a Primera Hora .

“José Alvarado quería participar el año pasado y no pudo porque los Pelicans no le dieron permiso. Igual pasó con Gian Clavell que quería ir a su segundo Mundial consecutivo y no pudo porque sufrió una lesión. Son muchas variables”, abundó.

Ramos indicó que el gerente general de la escuadra nacional, Carlos Arroyo, está de camino a España para reunirse con Howard y afinar detalles con el jugador. Sin embargo, Arroyo también aprovechará el viaje para reunirse con otros canasteros como el delantero Isaiah Piñeiro, quien al igual que Howard está compitiendo en la ACB de España con el club Zunder Palencia.

“Hay otros jugadores que queremos ver y dialogar con ellos. Para esta preparación del Repechaje no hemos escatimado en nada. Es la segunda vez que Carlos va a España. Fue a finales del año pasado y ahora va nuevamente. Estamos manteniendo reuniones semanales”, contó.

La adición de Howard al programa nacional lo convierte quizás en el mejor anotador que Puerto Rico puede convocar para el Repechaje Olímpico.

El canastero, que es hijo de la puertorriqueña Noemí Santana y hermano del también base del Equipo Nacional Jordan Howard, recibió el premio Alphonso Ford que reconoce al líder de anotaciones de la Euroliga. En apenas su segunda temporada en la competición de clubes europea, Howard promedió 19.5 unidades por juego y estableció un nuevo récord de anotación en una campaña con 759 tantos en 38 juegos con el club español Baskonia.

Con solo 25 años, el boricua es el segundo jugador más joven que recibe el premio Alphonso Ford. El estadounidense Drew Nicholas es el único que lo superar al ganarlo cuando tenía 24 años en 2006.

“Estamos bien contentos de tener a un jugador del calibre de Markus Howard. Es el mejor anotador que hay en la Euroliga, así que nos da mucha dimensión”, dijo Ramos.

Uno de los mejores en Europa

El desempeño de Howard con el Baskonia lo ha convertido en uno de los jugadores más deseados en Europa, a pesar de que renovó el año pasado su contrato con el equipo español hasta 2026. La posibilidad de una transferencia del Baskonia está sobre la mesa, ya que resultaría en un gran ingreso para el club. Según el diario Relevo, uno de los clubes interesados en Howard es el As Mónaco, que está en reconstrucción después de quedar fuera del ‘Final Four’ de la Euroliga.

En el clasificatorio olímpico, Puerto Rico formará parte del Grupo B con Italia y Bahréin. Mientras que, en el Grupo A, estarán México, Italia y Costa de Marfil. Los mejores dos de cada grupo avanzan a las semifinales, que se celebrarán el 6 de julio. Los ganadores adelantarán a la final a jugarse el 7 de julio. Puerto Rico no compite en el básquetbol de los Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.

Ramos informó que la FBPUR dará a conocer los canasteros que formen parte de la preselección dos semanas antes del Repechaje.