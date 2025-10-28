Los Ángeles. Deni Avdija anotó 25 puntos, Jrue Holiday sumó 24 puntos y seis asistencias, y los Portland Trail Blazers se alejaron el lunes de los diezmados Lakers de Los Ángeles con una victoria 122-108.

Jerami Grant añadió 22 puntos desde la banca para los Blazers, quienes consiguieron su primera victoria como visitantes de la temporada en el segundo juego de un back-to-back tras perder 114-107 ante los Clippers el domingo. Shaedon Sharpe y Donovan Clingan contribuyeron con 16 puntos cada uno.

Austin Reaves anotó 41 puntos para seguir su récord personal de 51 en una victoria de 127-120 ante los Sacramento Kings el domingo, pero el resto de los mermados Lakers tuvo dificultades para generar ofensiva a su alrededor. Rui Hachimura y Deandre Ayton sumaron 16 cada uno, y Jarred Vanderbilt anotó 14.

Ya sin dos de sus mejores jugadores, Luka Doncic (dedo torcido/magulladuras en la pierna) y LeBron James (ciática), los Lakers no contaron con los bases Marcus Smart (contusión en el cuádriceps) y Gabe Vincent (esguince en el tobillo izquierdo), lo que dejó a Reaves como el único hombre experimentado para dirigir el juego. En total, Los Ángeles tuvo siete jugadores no disponibles.

La defensa agresiva de Portland aprovechó al forzar 25 pérdidas de balón, y la presión constante permitió a los Blazers alejarse en la segunda mitad.

Los Ángeles amplificó sus problemas de seguridad con el balón con un pobre desempeño desde la línea de tres puntos, acertando siete de 27 (25.9%). Avdija casi igualó ese total él solo, acertando cinco de ocho desde larga distancia, y Holiday (cuatro de 7) y Grant (tres de 7) no se quedaron atrás.

Brandin Podziemski (2), de los Warriors de Golden State, conduce el balón rumbo a la canasta ante Cedric Coward (23), de los Grizzlies de Memphis, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 27 de octubre de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) ( Jeff Chiu )

Kuminga, Moody y Podziemski lideran ataque equilibrado de Warriors en triunfo 131-118 ante Grizzlies

San Francisco. Jonathan Kuminga tuvo 25 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias, Brandin Podziemski añadió 23 unidades y seis asistencias, y los Warriors de Golden State se alejaron de los Grizzlies de Memphis en el tercer cuarto para una victoria de 131-118 el lunes por la noche.

Jimmy Butler y Moses Moody anotaron 20 tantos cada uno, mientras que Stephen Curry añadió 16 en el ataque equilibrado de Golden State.

Draymond Green repartió 10 asistencias antes de salir por faltas con 7:32 restantes. Recibió una falta flagrante de tipo uno con 3:48 restantes en el tercer período por un fuerte agarre a Santi Aldama desde atrás después del robo del delantero de Memphis y mientras se dirigía a la canasta. Aldama falló ambos tiros libres y Green galopó con alegría.

Aldama terminó con 14 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Ja Morant tuvo 23 tantos y nueve asistencias para Memphis, pero falló sus seis intentos de triples. Jock Landale tuvo 17 unidades y seis rebotes.

Moody encestó triples consecutivos mientras los Warriors ampliaban su ventaja a 88-75 en el tercer cuarto y Curry conectó dos posesiones después. Moody anotó 12 puntos durante un tercer cuarto de 36 puntos.

El entrenador Steve Kerr había desafiado a su equipo a cuidar mejor el balón, pero los Warriors tuvieron diez pérdidas en la primera mitad que llevaron a 12 puntos de Memphis y 15 en total.

El novato de Golden State, Will Richard, se enfrentó al equipo de Memphis que lo seleccionó en la segunda ronda antes de que los Warriors adquirieran sus derechos.

Los Grizzlies han perdido siete juegos consecutivos en el suelo de los Warriors desde su victoria en tiempo extra por 104-101 el 28 de octubre de 2021.

Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, trabaja para atacar la canasta mientras Bones Hyland (8), de los Timberwolves de Minnesota, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 27 de octubre de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) ( Abbie Parr )

Murray anota 43 puntos, Jokic logra triple-doble y Nuggets vencen 127-114 a Timberwolves

Minneapolis. Jamal Murray anotó 23 de sus 43 puntos en el tercer cuarto y Nikola Jokic logró un triple-doble mientras los Nuggets de Denver vencieron 127-114 a los Timberwolves de Minnesota, que estaban mermados, 127-114 el lunes por la noche.

Los Timberwolves jugaron sin su estrella, el escolta Anthony Edwards, quien se perderá al menos una semana debido a una distensión en el tendón de la corva derecha tras lesionarse en el partido del domingo contra Indiana. El escolta suplente Jaylen Clark también se perdió el juego por una rigidez en la pantorrilla izquierda.

Jokic terminó con 25 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias, logrando su tercer triple-doble en tres juegos esta temporada. Ahora tiene 167 triples-dobles en su carrera, ocupando el tercer lugar en la lista histórica de la NBA.

Murray encestó 16 de 29 tiros y logró cinco triples para los Nuggets, quienes superaron a los Timberwolves 45-29 en el tercer cuarto para superar un déficit de ocho puntos al medio tiempo.

Tim Hardaway Jr. anotó 20 unidades y Peyton Watson añadió 12 para Denver.

Jaden McDaniels lideró a Minnesota con 25 tantos, mientras que Julius Randle anotó 24 y Naz Reid tuvo 18.

Minnesota lideraba 65-57 al medio tiempo, pero Murray abrió el tercer cuarto con cinco puntos rápidos con un tiro en suspensión y un triple. Su tercer triple del cuarto puso a Denver al frente 79-78. Hardaway encestó un par de triples al final del cuarto para ampliar la ventaja de Denver a 102-94 después de tres cuartos.

Los Nuggets perdieron los cuatro partidos de la temporada regular contra Minnesota el año pasado, pero claramente se beneficiaron de la ausencia de Edwards, quien promedió 31.5 puntos por partido contra Denver la temporada pasada.