Caguas. Travis Trice anotó 32 puntos, 24 de ellos en la primera mitad, para guiar a los Criollos de Caguas a una victoria este viernes por 98-82 sobre los Cangrejeros de Santurce en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con el triunfo en el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos mantuvieron su ventaja local y empezaron con el pie derecho su revancha ante el equipo que los eliminó la pasada temporada en esta ronda de los playoffs.

El resultado también marcó la tercera derrota de los Cangrejeros en sus tres visitas al hogar del quinteto del Valle del Turabo. Caguas solo ha perdido dos veces en su cancha en los 18 partidos que ha disputado este año allí.

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La serie continuará el domingo en el Coliseo Roberto Clemente, donde Caguas salió victorioso en una ocasión esta campaña.

Trice, Jugador Más Valioso de la temporada 2026, también repartió nueve asistencias. Alexander Kappos coqueteó con un doble-doble de 13 puntos y nueve rebotes. Christian “Cuco” López aportó 12 unidades saliendo del banco, mientras que Louis King y Moses Brown añadieron 10 cada uno.

En causa perdida, Ángel Rodríguez finalizó con 24 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes. D.J. Wilson fue el segundo mejor anotador de Santurce con 17 unidades. Kenneth Faried dominó la pintura con un doble-doble de 15 tantos y 12 capturas.

Los Criollos tuvieron el control del partido en los primeros cinco minutos del primer parcial hasta que D.J. Wilson le dio vuelta al marcador, 14-12 con un donqueo. Luego, Ian Clark aumentó la ventaja de los Cangrejeros con un triple en suspensión. Minutos después, Caguas retomó la delantera con una bandeja de Christian “Cuco” López.

El canasto fue parte de una corrida de 12-0 con la que el quinteto del Valle del Turabo logró alejarse por 27-19 de los crustáceos. Así las cosas, los Criollos se dirigieron al segundo periodo con una ventaja de 31-23.

Caguas amplió su delantera a 36-23 tras una güira de Trice con 8:59 minutos por jugar en el segundo parcial. Los Cangrejeros trataron de disminuir el margen de doble dígito, pero los Criollos tenían la mano caliente y evitaron cualquier intento de remontada en la primera mitad. El conjunto del Valle del Turabo llegó a estar arriba hasta por 17 puntos en el segundo periodo, pero un tapeo de Xavier Zambrana cortó la ventaja de los locales a 55-40 de cara al descanso.

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Los ánimos se caldearon en el tercer parcial cuando Moses Brown cometió una falta antideportiva sobre Isaiah Piñeiro cuando restaban 6:50 minutos en el reloj. Acto seguido, López encestó un canasto pese a recibir una falta personal de Kenneth Faried.

Cuco falló el tiro libre, pero ambos jugadores volvieron a tener un encontronazo minutos después y tuvieron que ser separadas. Al rato, la intensidad subió a tal nivel que el dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen, fue amonestado con una falta técnica. A pesar de todas estas distracciones, Caguas se mantuvo al frente en el marcador, 76-67, rumbo al cuarto periodo.

Los Cangrejeros, en cambio, no se quitaron y disminuyeron el margen a solo cinco puntos tras un triple de Wilson y una tirada libre de Piñeiro con 7:15 minutos por jugar en el cuarto parcial. La escuadra de Caanen reaccionó con un tiro en suspensión de Louis King y un triple de Alexander Kappos que levantó de sus asientos a los fanáticos presentes en el Coliseo Roger Mendoza.

El bombazo de Kappos obligó al dirigente de Santurce, David Rosario, a pedir tiempo técnico. Al regresar a cancha, los Cangrejeros empezaron una corrida que empezó con un canasto a media distancia y terminó con un puente aéreo a Wilson que los acercó por 87-83 con 4:53 minutos en el reloj.

Brown detuvo el avance con una visita a la línea de los suspiros, pero Rodriguez volvió a quemar la malla con un tiro a larga distancia que redujo la delantera de Caguas a 89-86 cuando quedaban 4:04 minutos del tiempo reglamentario.

Santurce tuvo dos oportunidades para empatar el marcador, pero Piñeiro y Clark fallaron ambos disparos. Los Cangrejeros siguieron presionando, pero Jeff Early Jr. cerró la puerta a cualquier tipo de remontada con un canasto a media distancia cuando restaban 48 segundos de juego.