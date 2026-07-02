Los miembros de la Selección Nacional vivieron el martes una experiencia que jamás olvidarán cuando partieron a Toronto, Canadá, para su primer juego de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Los jugadores, junto al gerente general Carlos Arroyo, el dirigente Carlos González y el resto del cuerpo técnico, abordaron un vuelo a las 7:00 a.m. con destino a Charlotte, Carolina del Norte, donde realizarían una escala antes de llegar a Toronto.

Sin embargo, el avión atravesó una zona de turbulencia severa que obligó a los pilotos a desviarse a Miami, Florida, para inspeccionar la aeronave.

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“Yendo de camino a Charlotte, el avión cogió unas turbulencias severas. Tuvieron dos bajones de presión sólidos. Hubo personas heridas en el avión y tuvieron que virar el vuelo para Miami”, informó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, a Primera Hora .

Ramos aclaró que ninguno de los integrantes del combinado nacional resultó herido, aunque algunos tuvieron que tomar vuelos hacia Charlotte y otros consiguieron conexiones directas a Toronto tras aterrizar a las 10:00 a.m. en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Arroyo y los canasteros arribaron a las 5:00 p.m. a Canadá, y González y su cuerpo técnico, que incluye a los asistentes Wilhelmus Caanen y Jorge Rincón, llegaron a la 1:00 a.m. del miércoles.

La situación, además del susto, retrasó la primera práctica del combinado en Toronto, y algunos integrantes pudieron recoger sus maletas el miércoles por la tarde.

“Ninguno resultó herido. Los muchachos están agradecidos de estar acá. Fue una experiencia no muy agradable”, comentó el presidente de la FBPUR.

El único integrante del cuerpo técnico que no abordó ese avión con destino a Charlotte fue el asistente Christian Dalmau, quien asistió ese día a la ceremonia de los Valores del Año del Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde fue premiado con el Dirigente del Año.

Por otra parte, Ysmael Romero ha sido el único de los jugadores convocados para la tercera ventana que ha hablado públicamente sobre esta experiencia.

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“Hoy abrazo la vida con más fuerza. Después de lo vivido en ese vuelo, solo puedo decir gracias, Dios, por permitirnos llegar sanos y salvos. Nunca daré por sentado un día más”, decía el mensaje colgado en una historia de Romero en Instagram.

Puerto Rico tuvo el miércoles en la noche su primera práctica con el equipo completo en Toronto y tenía en agenda una segunda sesión el jueves en la tarde.

Los boricuas enfrentará a Canadá este viernes en el TD Coliseum, en Hamilton, y después viajarán a Nassau, donde se medirá a Bahamas el lunes en el Sir Kendal Isaacs Gymnasium.

Ambos partidos serán clave en las aspiraciones de los boricuas en avanzar a la siguiente ronda de las eliminatorias al Mundial.

De cara a la tercera ventana clasificatoria, Puerto Rico ocupa la tercera posición del Grupo B con marca de 1-3. Canadá, que ya clasificó a la próxima ronda, lidera la llave con récord perfecto de 4-0.

Le sigue Jamaica con balance 2-2 y Bahamas aparece en el cuarto y último puesto con 1-3. Solo los primeros tres adelantarán a la siguiente fase, por lo que los puertorriqueños necesitan ganar al menos uno de sus dos encuentros en esta ventana.