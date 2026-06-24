Tyquan Rolón encestó una bandeja a cuatro segundos del final y los Osos de Manatí derrotaron el martes, 93-92, a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” para mantenerse con vida en el último tramo de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado, Manatí evitó convertirse en el segundo equipo eliminado del torneo y mejoró su marca a 14-18. Los Osos ahora están a 2.5 juegos de la cuarta posición de la Conferencia A del BSN, que ocupan los Cangrejeros de Santurce (16-15) con tres partidos restantes.

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Manatí necesita ganar contra los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina-Canóvanas, además de Santurce perder sus últimos tres encuentros, para obligar un juego de desempate por el cuarto lugar de la sección.

Arecibo, por su parte, empeoró a 18-13. Los Capitanes han perdido seis de sus últimos 10 encuentros, incluyendo el que les fue confiscado a su favor ante los Criollos de Caguas. Esa noche llegaron a tener una ventaja de 12 puntos, pero la desperdiciaron.

Cheick Diallo fue el mejor de los Osos con 29 puntos y nueve rebotes. Le siguieron Isaac Sosa con 19 unidades, Jameer Nelson Jr. con 17 y Rolón con 15.

En causa perdida, Derrick Walton registró un doble-doble de 15 puntos y 13 asistencias, mientras que Ramses Meléndez añadió 17 unidades y siete rebotes.

Meléndez, de hecho, acudió a las redes sociales después del juego para criticar el trabajo de los árbitros, señalando que los Capitanes cometieron 26 faltas personales. Los Osos acumularon solo 14 infracciones.

“Los árbitros deben ser multados y suspendidos por actuaciones tan horrendas como esta. BSN debería hacer algo porque si para multar son rápidos, a ellos también hay que tratarlos igual”, lee el mensaje del jugador colgado en una historia de su cuenta de Instagram.

“Sus errores no son corregidos y se creen que mandan, pero lo que hacen es seguir jodiendo la liga. Ya saben porque no hay muchas canchas llenas por (payasos) como ellos que siguen creando su propio show con el pito. ¿26 faltas? Wow”, añadió.

Molesto Ramses Meléndez con el arbitraje de esta noche en el juego entre los Osos y Capitanes. @primerahora pic.twitter.com/u6fdSkQrgQ — Joseph Reboyras (@Reboyras_) June 24, 2026

El BSN continuará el miércoles, cuando los Cangrejeros de Santurce reciban a los Santeros de Aguada en el Coliseo Roberto Clemente y los Atléticos de San Germán visiten a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez.