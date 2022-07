Los deseos de Phillip Wheeler de convertirse en un baloncelista profesional, y de probar su calidad en la cancha, eran tantos que hace unos años atrás, con el aval de su madre, tomó la decisión de saltarse su último año de escuela superior y la posibilidad de jugar en la NCAA pese a que tenía ofertas de universidades como Seton Hall, St. John’s y Providence.

Tres temporadas luego de esa importante decisión, las metas del delantero de 6′8″ y 20 años han ido poco a poco concretándose, especialmente en el 2022.

Este año pasó a los Piratas de Quebradillas, donde su progreso de juego ha sido tan notable que es considerado como fuerte candidato al premio al Jugador Más Valioso del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Y casi simultáneamente le llegaron el llamado para debutar con la selección nacional mayor de Puerto Rico (había jugado en la Sub 17 y Sub 19) y un contrato tipo ‘exhibit 10′ con los Timberwolves de Minnesota que incluye una invitación para sus campamentos de verano y la oportunidad de hacer el equipo.

“Es asombroso”, comentó el canastero. “Estoy todos los días en el gimnasio tratando de ser mejor. Y la invitación que recibí, lo que está pasando en el BSN y el llamado del equipo nacional demuestran que el trabajo duro y la determinación funcionan. Que uno nunca se puede dar por vencido”.

A su llegada a Puerto Rico, tierra de donde uno de sus abuelos es nativo, Wheeler llegó claro con la idea que la meta era llegar a la NBA. Afirmó, en una entrevista del 2020, que no era que no le gustara estudiar, sino que el baloncesto le gustaba más.

Así se inició con las selecciones Sub 17 y Sub 19 que fueron a las Copas del Mundo de sus categorías en 2018 y en 2021, respectivamente. En el 2020 debutó con los Atléticos de San Germán en la burbuja, y con un calendario abreviado acumuló promedios de 10.7 puntos, 4.7 rebotes y 1.2 asistencias.

Repitió con los Atléticos en 2021 antes de pasar a los Piratas, con quienes este año ha mostrado un progreso mayor al acumular 16.8 puntos, 5.1 rebotes y 1.3 asistencias. Es la estrella de unos Piratas que se han mantenido en la cima o cerca de ella toda la temporada, por lo que el MVP suena fuerte.

“Que me consideren para el MVP es asombroso. Es una gran sensación porque nunca me habían considerado como MVP ni había estado en el equipo nacional (adulto). Todo parece estar cayendo en su sitio”, manifestó.

Wheeler sí había tenido ya la oportunidad de jugar con el Stellazzurra Roma Sub 18 en Italia, con el Gimnasia Indalo de la Liga A de Argentina y con el Rio Grande Valley Vipers de la G League, equipo afiliado a la organización de los Rockets de Houston.

Pero nunca un contrato y una oportunidad como la que le ha llegado con los Timberwolves.

¿Valió la pena la decisión de salir de escuela superior y venir a Puerto Rico a iniciar su ruta en el baloncesto?

“Absolutamente”, afirmó. “Lo importante es salir a ser mejor cada día. Fue mi decisión y trato de mejorar cada día que salgo a la cancha”.

Comprometido con Quebradillas

Wheeler dejó claro que aunque en su mente está el sueño de algún día firmar en la NBA, com la oportunidad brindada por los Timberwolves sufrirán por su ausencia los Piratas de Quebradillas, justo cuando llega a su fin la temporada regular de la NBA, y se cuadran las series de postemporada.

Este dijo que jugará el partido de este martes 5, ante los Atléticos de San Germán, antes de partir a su compromiso con Minnesota. Ese es el penúltimo partido de campaña regular de Quebradillas. Y como los campamentos de Minnesota podrían extenderse hasta alrededor del 17 de julio, se perderá algunos encuentros de la primera ronda de postemporada.

“Si me firman y me tengo que quedar con el equipo, pues tendremos que trabajarlo cuando suceda”, indicó Wheeler. “Yo no tomo la decisión de si me firman o no. Pero el plan es regresar. Estoy comprometido con Quebradillas y sigo bajo contrato. Por un par de partidos no voy a estar, pero siento que los demás van a poder mantener al equipo. Vamos a estar bien”.

Otra cosa que le emociona es que su amigo desde la selección Sub 17, el delantero y centro George Conditt IV, recibió también una invitación de los Timberwolves para el campamento en Las Vegas, Nevada.

“Es increíble poder tener a un amigo cerca en este viaje”, sostuvo. “Es grandioso poder estar con George. Lo conocí la primera vez que vine a Puerto Rico para un ‘tryout del equipo nacional y desde entonces hemos sido amigos, así que es muy bueno que tenga a alguien que vaya a lo de Minnesota conmigo, probablemente hasta en el mismo vuelo”, indicó.