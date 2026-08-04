Los Vaqueros de Bayamón aseguraron su pase a la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar la noche del lunes 96-88 a los Criollos de Caguas en el sexto partido de la final de la Conferencia A, celebrado en el Coliseo Roger Mendoza.

Con el triunfo, Bayamón cerró la serie 4-2 y mantiene vivo su objetivo de conquistar un segundo campeonato consecutivo.

Jassel Pérez encabezó la ofensiva de los Vaqueros con 23 puntos, mientras que Damian Jones añadió 19 unidades. Chris McCullough contribuyó con 15 tantos y el armador Gary Browne dirigió el ataque con 10 asistencias, además de sumar siete rebotes y cinco puntos.

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Este fue el primer triunfo de Bayamón como visitante en la serie. Los Vaqueros llegaron al sexto encuentro con ventaja de 3-2, luego de imponerse de manera contundente 122-79 en el quinto juego disputado en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Por su parte, Caguas no logró defender su cancha ni forzar un séptimo y decisivo encuentro. Travis Trice lideró a los Criollos con 20 puntos y siete asistencias, aunque solo convirtió dos de sus ocho intentos desde la línea de tres puntos. Louis King fue contenido por la defensa vaquera y terminó con 10 unidades.

Con la clasificación asegurada, Bayamón ahora espera por el ganador de la final de la Conferencia B entre los Santeros de Aguada y los Leones de Ponce. Aguada domina esa serie 3-2 y buscará sellar su boleto a la final este martes cuando visite a los Leones en la Ciudad Señorial.