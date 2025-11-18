Es posible que Victor Wembanyama haya perdido esencialmente el premio al Jugador Defensivo del año a mediados de noviembre, en un partido contra Warriors de Golden State a pesar de estar dominando ese juego.

Pero el francés se lesionó. Una distensión en la pantorrilla izquierda y estará fuera por las próximas dos o tres semanas, al menos, y eso es antes de que siquiera sea reevaluado. Eso significa que podría perderse 10 o más juegos. Y así, sus posibilidades de alcanzar el umbral de 65 juegos necesario para ser considerado para la mayoría de los premios importantes de la postemporada de la NBA sufrió un gran golpe.

Nadie sabe cómo serán los votos para los premios de la NBA la próxima primavera. Pero en algunos casos, ya se está volviendo fácil deducir quién no estará en ninguna de esas boletas.

LeBron James, quien aún no ha jugado esta temporada y podría iniciar su vigesimotercera temporada de récord el martes con los Lakers de Los Ángeles, está al borde de no poder contender para el equipo All-NBA, simplemente porque aún no ha jugado. Si no logra estar en el All-NBA -en pocas palabras, básicamente tendrá que jugar casi todos los partidos el resto del camino para tener una oportunidad- terminará una racha de 21 años siendo parte de la lista anual.

Lo mismo ocurre con Jalen Williams de Oklahoma City; estuvo en el All-NBA la campaña pasada pero aún no ha jugado esta temporada y está básicamente al borde de la inelegibilidad.

Tyler Herro de Miami vio sus esperanzas del All-NBA terminar sin fallar un tiro; tampoco ha jugado esta temporada. Y ahora, es una posibilidad muy real que Wembanyama pueda quedar fuera de la contienda a los premios por segundo año consecutivo; su temporada 2024-25 terminó temprano debido a una trombosis venosa profunda, de lo contrario, casi con certeza habría sido el jugador defensivo del año y All-NBA.

“Cada año trato de entrar con la mentalidad de jugar la mayor cantidad de juegos posible”, dijo Herro. “No necesariamente por los reconocimientos o algo así, solo quiero estar en la cancha tanto como sea posible. Para eso me pagan”.

Pero Herro necesitó cirugía unas semanas antes del campamento de entrenamiento y aunque su temporada no terminó, sus posibilidades de premios prácticamente sí. Y esa es la realidad del movimiento contra la gestión de carga, el término utilizado para explicar que los jugadores descansan más a menudo de lo que la liga preferiría.

La NBA trabajó con los jugadores y estableció el umbral de 65 juegos para la mayoría de los premios, esperando que eso alentara a que jugarán más. En su mayor parte, cabe señalar que todos entienden y están de acuerdo con tener algún tipo de número de referencia.

El caso es que, las lesiones ocurren.

Jayson Tatum de Boston, Damian Lillard de Portland y Tyrese Haliburton de Indiana sabían hace meses que sus probabilidades de aparecer en el All-NBA desde antes del inicio de la temporada debido a sus desgarros de Aquiles en los playoffs de la temporada pasada. (Haliburton se perderá toda la temporada). Kyrie Irving de Dallas se rompió el ligamento cruzado anterior la temporada pasada; no ganará ningún premio esta temporada mientras se recupera. No parecería probable que el a menudo lesionado Zion Williamson de Nueva Orleans y Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles lleguen a las boletas en abril; ambos ya han perdido un montón de juegos.

Este es el punto en el calendario donde se pueden hacer algunas deducciones sobre los asuntos de premios, ya que el miércoles algunos equipos llegarán a su decimoséptimo partido de la campaña. Todos los equipos alcanzarán ese umbral la próxima semana. Y para aquellos jugadores que siguen sin sumar minutos, llegar a 65 ya no será posible.