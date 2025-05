El Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha elevado su nivel este año con la llegada de exjugadores de la NBA, como Chris Duarte, Danilo Gallinari, JaVale McGee, Hassan Whiteside, DeMarcus Cousins, entre otros.

Sin embargo, la carrera por el premio al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) la encabeza el dominicano nativizado en Puerto Rico de los Capitanes de Arecibo, Víctor Liz, según expertos consultados por Primera Hora .

A sus 39 años, Liz es el sexto mejor anotador del BSN con un promedio de 18.7 puntos por juego de cara a la jornada del martes. Además, acumula una media de 4.9 rebotes y 2.9 asistencias, y es una de las principales razones por las que Arecibo ocupa la primera posición de la Conferencia B con marca de 12-9.

“Yo pienso que, sin Víctor Liz, Arecibo estaría en el fondo de esa tabla. Lo que ha hecho, tanto viniendo del banco como ahora en el cuadro titular, ha sido excepcional. Mucha gente se está yendo con (Chris) Duarte, pero yo pienso que Gallinari le va a quitar votos a Duarte a la hora de las votaciones. Por eso, creo que Víctor Liz es el Jugador Más Valioso hasta ahora”, opinó el analista y exjugador del BSN Javier Rolón.

Por otro lado, el comentarista y exdirigente del BSN Tony Ruiz entiende que la carrera por el MVP es entre Liz; Chris Duarte, de los Vaqueros de Bayamón; y Emmanuel Mudiay, de los Piratas de Quebradillas.

En el caso de Duarte, comanda la ofensiva de los líderes del BSN con 21.9 unidades, 4.9 capturas y 4.9 asistencias por partido.

Mientras tanto, Mudiay registra 22.9 tantos, 4.8 rebotes y 4.7 asistencias por cotejo, y ha sido clave en el éxito de los Piratas, que atraviesan una racha de cinco victorias y desplazaron a los Indios de Mayagüez del segundo lugar de la Conferencia B al mejorar su récord a 11-8.

Aunque Duarte ha contribuido a que Bayamón tenga la mejor marca de la liga (17-5), Ruiz se inclina más por Liz como merecedor de este galardón porque ha sido de impacto desde que se reportó a los Capitanes, así fuera saliendo del banco o liderando al cuadro titular.

Chris Duarte y Víctor Liz durante un partido entre los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo. ( KENDALL TORRES )

“A la edad que tiene, Víctor se ha adaptado a los cambios agresivos que hicieron y les ha dado el voto de confianza a los chamacos jóvenes. Su trabajo ha sido fundamental para que Arecibo tenga el récord que tiene. Es un jugador disciplinado y ganador que aceptó el reto que presentaba este grupo”, comentó el mentor.

Ruiz también señaló que Liz tiene más méritos para llevarse el prestigioso premio en lo que va de temporada, en parte por el equipo que lo rodea. Aunque Arecibo cuenta con un grupo talentoso, muchos consideran que los Vaqueros tienen la plantilla más sólida de la liga, con importados como Danilo Gallinari y JaVale McGee.

“Tú puedes mirar el récord de Bayamón y, aunque es cierto que lograron más que 10 victorias el año pasado, Duarte ha tenido una buena compañía. Esa es la realidad. Les están pasando factura las lesiones, pero el personal de Bayamón es más sólido que el de Arecibo y Quebradillas. Por eso es que muchas personas están diciendo el nombre de Duarte cuando se habla del MVP, pero yo reconozco el trabajo de Víctor”, sostuvo Ruiz.

Ramses y Curbelo lideran la contienda por el Novato del Año

De igual manera, la lucha por el premio al Novato del Año es una cerrada. En esta categoría, los favoritos son Ramses “RJ” Meléndez, de los Capitanes, y André Curbelo, de los Atléticos de San Germán. No obstante, la clase 2025 es una que cuenta con varios prometedores novatos, como Rafael Pinzón, también de Arecibo; Javier Ezquerra, de los Vaqueros; y Michael O’Connell, de los Criollos de Caguas.

Curbelo tiene mejores números con un promedio de 12.3 puntos, 3.7 capturas y 5.3 asistencias por encuentro. Meléndez, por su parte, aporta 11.8 unidades, 4.4 rebotes y 1.6 asistencias.

André Curbelo, de los Atléticos, intenta anotar contra la defensa de los Indios. ( BSN )

Ambos se han convertido en piezas claves de sus respectivos equipos, incluso los dos forman parte del cuadro regular. Ramses desde que debutó el 5 de abril, mientras que Curbelo a partir del 15 de ese mes, luego de una aparatosa derrota frente a los Vaqueros, en la que el asistente Héctor “Bobby” lanzó fuertes críticas al quinteto en el medio tiempo. Pero, aún con sus similitudes, Ruiz opina que Meléndez está al frente en la disputa por el Novato del Año.

“Curbelo y Ramses son dos jugadores que están en el cuadro regular con diferentes responsabilidades. Creo que hace mucho tiempo no se veía a una organización darle la luz verde a un novato y eso hay que reconocerlo porque les han dado esa confianza a estos dos jugadores para que se desarrollen”, apuntó Ruiz.

“Para mí gusto, es una situación bien interesante porque vemos a Arecibo con un récord positivo en su conferencia y vemos a San Germán con un récord negativo. Entonces, a pesar de que los números favorecen un poco más a Curbelo, siempre he dicho que en los premios individuales también influye el éxito del equipo porque tú puedes sobresalir y poner tus números, pero más difícil aún es sobresalir en un equipo ganador. Pienso que la diferencia de victorias entre estos dos equipos dictará quién debe ser el Novato del Año. Ambos tienen sus méritos, pero Ramses está en un equipo sólido y Curbelo en uno que está luchando para clasificar”, analizó Ruiz.

El estratega comprende que Meléndez ha demostrado lo importante que es para el conjunto del dirigente Allans Colón con los canastos grandes que ha anotado en triunfos ante franquicias ubicadas en los primeros puestos de sus conferencias, como los Vaqueros y los Indios de Mayagüez.

Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo, antes de donquear frante a los Criollos de Caguas. ( EDGARDO MEDINA MILLAN / BSN )

En cambio, Rolón cree que existe la posibilidad de que ambos compartan el premio al Novato del Año, como sucedió en 1981 con Manolo Cintrón y Eduardo Bermúdez, y en 1986 con Dean Borges y Helder Pressoir.

“Ya hay precedente de darle el Novato del Año a dos jugadores a la misma vez, así que, por lo menos al sol de hoy, Ramses y Curbelo son los ganadores del Novato del Año. De la manera que van podría pasar porque, por ejemplo, André empezó viniendo del banco y está en la contienda por el cambio que dio el equipo desde que está en el cuadro regular. En el caso de Ramses, desde que llegó está jugando y siendo parte esencial de la rotación de Arecibo. Yo creo que, si los dos siguen jugando de la misma manera, es bien posible que ambos ganen este premio”, aseguró Rolón.

Cerrada la carrera por el Dirigente del Año

En cuanto a la carrera por el Dirigente del Año, Ruiz opinó que Christian Dalmau, de los Vaqueros, e Iván “Pipo” Vélez, de los Indios, eran los dos principales candidatos, pero Nelson Colón se metió en la pelea con la racha de cinco victorias que atraviesan los Cangrejeros de Santurce.

“Christian (Dalmau) ya va para 18 victorias. A mí no me extrañaría que Bayamón llegue a 26 o 27 victorias. Eso es un número sólido para un equipo que había llegado último el año pasado (10-24). Definitivamente, eso lo hace un contendor, independientemente del personal que tenga. El trabajo de Pipo también ha sido excepcional. Pipo cogió un equipo que el año pasado se cayó en la segunda etapa del torneo. Entró en una racha negativa, pero eso no le quita al excelente trabajo que ha hecho durante todo el año. Más aún, cuando el chamaco es de allí mismo de Mayagüez, así que tiene una responsabilidad y una presión enorme. Yo entiendo que se ha metido un tercer dirigente en la contienda porque el trabajo de Nelson en Santurce ha sido de impacto. Santurce está en una racha positiva y, además, su inicio de temporada fue bien irregular porque los refuerzos no eran de la mejor talla y los nativos eran los que sacaban la cara por el grupo”, expresó Ruiz.

“Siempre reconocemos el trabajo de los equipos de abajo, pero, ¿por qué no reconocemos a los equipos sólidos de arriba? Santurce está en una racha positiva y está a un juego y medio de Bayamón. Los tres casos son diferentes, pero tienen algo en común: no es fácil dirigir a ninguno de esos equipos. Christian y Nelson están al mando de franquicias grandes, donde se espera un impacto inmediato, y tampoco debe ser fácil para un mayagüezano dirigir a los Indios”, añadió.

El dirigente de los Indios de Mayagüez, Iván "Pipo" Vélez. ( BSN )

Con eso en mente, Ruiz admitió que si tuviera que darle el voto a uno sería a Dalmau por el hecho de que tiene a los Vaqueros en el tope de la Conferencia A un año después de que estuvieran en el sótano.

Rolón se inclina más por Vélez debido a que ha hecho de tripas corazones en comparación con los recursos que tiene Dalmau en Bayamón y Colón en Santurce. Eso sí, dejó claro que entiende que en la carrera por el Dirigente del Año también figuran Allans Colón, de los Capitanes, y Wilhelmus Caanen, de los Criollos de Caguas.

“Yo creo que Pipo está al frente porque está haciendo más con menos, pero Allans y Wilhemus están cerca también. Esta es la carrera más cerrada, pero tengo que dársela a Pipo. Ha hecho más con menos. Cuando digo ‘menos’, me refiero a que Mayagüez es un equipo que juega bien, pero depende mucho de sus tres refuerzos (Sam Waardenburg, Tyrell Harrison y Milton Doyle) y de Georgie Pacheco. Si alguno de los demás contribuye, pues ‘alegría bomba es’”, opinó Rolón.

La votación por los Valores del Año será después del 30 de junio, fecha en la que termina la serie regular. El año pasado, Travis Trice, de los Criollos de Caguas, ganó el MVP; Jhivvan Jackson, de los Osos de Manatí, el Novato del Año; y Juan Cardona, en ese entonces Capitanes, el Dirigente del Año.

Las estadísticas mencionadas en esta historia fueron recopiladas de cara a la jornada del martes. Algunas marcas fueron provistas por el historiador Jorge Francisco “Paquito” Rodríguez.