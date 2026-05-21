Oklahoma City. Victor Wembanyama cometió falta sobre Jalen Williams en un intento de tiro en los primeros minutos del segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste el miércoles por la noche.

Sí, Wembanyama hizo contacto con Williams. Sí, pareció falta. Sí, se señaló así, al principio. Tras la revisión, se determinó que el pívot de los Thunder Isaiah Hartenstein en realidad empujó a Wembanyama contra su compañero y él mismo provocó la falta.

Así de físicos fueron los Thunder con Wembanyama en el segundo partido. Agarraron, empujaron, dieron codazos, todo lo que pudieron contra la estrella francesa de 1.82 metros, que terminó con 21 puntos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro tapones.

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Pero los Thunder ganaron 122-113, empatando la serie a un partido por bando.

“Todo depende de los ojeadores”, afirmó Wembanyama. “Tengo que confiar en los ojeadores. Tenemos que confiar en ellos y hacer nuestro trabajo desde el principio. Es puro esfuerzo. ... No significa que sea fácil. Tenemos que esforzarnos”.

Sabía lo que se le venía encima, y los Thunder también. El entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, le dijo a Hartenstein el martes que tendría un papel más importante en el segundo partido.

“Soy uno de esos jugadores que aportan físico al juego”, dijo Hartenstein, que solo jugó 12 minutos en el primer partido y asumió un papel clave en el segundo, con 10 puntos y 13 rebotes. “Creo que es lo que necesitábamos”.

Detener a Wembanyama no va a suceder. Es demasiado bueno. El libro de jugadas de los Thunder en el segundo partido -y en adelante- consistirá en complicarle la vida todo lo posible, con la esperanza de evitar arrebatos como la joya de 41 puntos y 24 rebotes que Wembanyama protagonizó en la victoria de San Antonio en el primer partido.

“Todo buen jugador tiene que sentir la defensa”, dijo el escolta de los Thunder Shai Gilgeous-Alexander. “Es difícil. Es muy diferente de explorar. Tienes que intentar mezclar las cosas, tienes que probar cosas diferentes. Y eso es lo que hicimos. El entrenador probó algo en el primer partido, no le gustó y probó otra cosa. De eso se trata”.

El debut de Wembanyama en las finales de conferencia está siendo de élite. Ha conseguido 62 puntos y 41 rebotes en los dos primeros partidos; el último jugador con 60 puntos y 40 rebotes en los dos primeros partidos de las finales de conferencia fue Kareem Abdul-Jabbar en 1974- con 69 puntos y 40 rebotes para Milwaukee contra Chicago.

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Pero el finalista al MVP y Jugador Defensivo del Año no estaba de humor para escuchar estadísticas. Quería una ventaja de 2-0, y conformarse con un empate a 1-1 en el tercer partido no era motivo de celebración. Los Spurs remontaron una desventaja de 13 puntos en el cuarto, pero no pudieron culminar la remontada.

Se le preguntó cuál había sido la parte más difícil del segundo partido.

“Yo diría que es gastar tanta energía en ponerse al día... y luego dejarlo pasar”, dijo Wembanyama.

Para él, ese fue el mayor éxito de todos.