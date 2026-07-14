La vista preliminar en alzada contra el armador, Walter Hodge Jr. por un caso de violencia de género, fue pospuesta el lunes en el Tribunal de Caguas.

La audiencia fue programada para el miércoles.

A su salida del tribunal, Hodge Jr. aseguró que mantiene la calma mientras continúa el proceso judicial.

“Estoy conforme con lo que está pasando, confiando en mi abogado para que haga su trabajo. Yo estoy esperando que todo pase y ready para volver a las canchas”, expresó el veterano a Telenoticias.

Por su parte, su abogado, Eduardo Ortiz Declet, criticó el aplazamiento del caso y aseguró que la Fiscalía solicitó más tiempo para prepararse.

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“La Fiscalía no estaba preparada. Dicen que se quieren seguir preparando, pero ¿qué más se quieren preparar para este caso si ya lo vieron una vez? Vamos a verlo otra vez; eso es lo que queremos”, sostuvo.

El licenciado también cuestionó los testigos que pretende presentar el Ministerio Público.

“Tienen testigos de investigación. Ninguno de esos testigos estuvo allí ni sabe lo que pasó. La única testigo que puede hablar de lo ocurrido es ella, y un juez ya determinó que su testimonio no era creíble. Lo que hay son inconsistencias tras inconsistencias”, afirmó.

Según la querellante, Hodge Jr. le profirió palabras soeces en múltiples ocasiones y la amenazó con divulgar fotografías íntimas en redes sociales durante una llamada telefónica ocurrida el 16 de junio.

A raíz de la denuncia, los Cangrejeros de Santurce separaron al jugador de la plantilla mientras culmina el proceso judicial. De igual forma, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) activó su Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género, suspendiéndolo de manera indefinida.

El director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, explicó previamente a Primera Hora que un eventual levantamiento de la suspensión dependerá de varios factores, entre ellos el desenlace del proceso judicial.

A la afición

El canastero envió un mensaje a la fanaticada de los Cangrejeros, que este martes visitan a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza para el tercer partido de la semifinal, iguala a uno por bando.

“Que sigan apoyando. Esto es una cosa bien familiar... Seguimos enfocados en lo que queremos hacer, en ayudar y seguir ayudando a los jóvenes. Cuando todo se acabe estaremos otra vez trabajando”, indicó.