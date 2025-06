Ahora que practica más actividades deportivas que cuando se encontraba activo como jugador profesional de baloncesto en la NBA y al final de su carrera en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), la pregunta de cuándo José Juan Barea podrá regresar al ruedo competitivo tras su operación en la cadera izquierda no deja de tener pertinencia.

Lo que sí está seguro es que para el 16 de noviembre cuando la fundación que lleva su nombre, JJ Barea, celebre su carrera “5K Adopta un Atleta”, el otrora armador de la Selección Nacional de baloncesto espera estar en la línea de partida y competir como en tantas otras actividades que realiza incluyendo el pickleball, tenis, baloncesto, ‘beach tennis’ y golf.

PUBLICIDAD

El actual miembro del cuerpo técnico del Equipo Nacional fue operado poco después de mediados de mayo en Nueva York, para corregir una rotura del labrum de la cadera izquierda, así como la condición de artritis degenerativa en que desembocó la lastimadura.

De 40 años, el armador -que jugó 14 temporadas en la NBA, la mayor parte con los Mavericks de Dallas, dijo que la recuperación va muy bien.

“Estoy bien contento. Me fui rápido a operar. Me hice casi un reemplazo. Se llama ‘resurfacing’, que me la arreglan, me ponen una capa, y ya se me fue el dolor, gracias a Dios”, dijo Barea al concluir una conferencia de prensa este viernes para dar pormenores sobre su fundación y el programa Adopta un Atleta, al que se integraron varios deportistas nuevos como parte de la séptima clase de becados por la entidad que encabeza el excanastero enebeísta.

La cirugía a la que hizo referencia Barea fue una artroplastía de superficie de cadera, en la que, como dijo, se cubre con una prótesis metálica la cabeza del fémur y la cavidad de la cadera conocida como acetábulo.

Barea viajó para someterse a la operación tan pronto resultó despedido sorpresivamente de la dirección de los Mets de Guaynabo en el BSN, en medio de una racha negativa que los vio caer casi al fondo de la Conferencia A, tras un inicio de campaña positivo.

“Ahora todo es recuperación, ponerme fuerte de nuevo para poder empezar a hacer ejercicios de nuevo. Es la cadera izquierda. La recuperación toma un par de meses, pero como no tengo que jugar (baloncesto), pues estoy con calma. No estoy apurado como estaba antes. Así que voy a cogerlo con calma, y cuando esté 100 por ciento ready, pues vuelvo de verdad a jugar duro”.

PUBLICIDAD

Barea se retiró de manera definitiva del baloncesto tras la temporada 2022 en el BSN.

Pero desde entonces nunca ha dejado de estar activo en actividades deportivas, aunque algo más de carácter recreativo. Al mismo tiempo, se ha mantenido ligado a la organización de los Mavericks, con la que ganó el único campeonato que tiene en su historia la franquicia, en 2011.

Pero con los Mavericks fuera de contienda este año, Barea está siguiendo a través de la televisión como cualquier fanático de baloncesto, las finales de la NBA que el jueves se extendieron a un séptimo y decisivo encuentro que será este domingo, tras la paliza de 108-91 de los Pacers de Indiana sobre el Thunder de Oklahoma City.

Favorece a los Pacers

Y contrario a lo que podría pensarse, en lugar de favorecer para ganar el título al Thunder, el campeón de la Conferencia Oeste en la que él jugó con Dallas y Minnesota, Barea aclaró que va a Indiana por varias razones.

“No, yo le voy a Indiana… por muchas cosas. Por mi coach (Rick Carlisle), por T.J. McConnell, que me encanta verlo jugar. Y le voy al ‘underdog’, que son ellos (Pacers). Ganaron el último juego, tienen buen ritmo, así que cualquier cosa puede pasar", dijo.

“Pero yo he jugado en Oklahoma City en los ‘playoffs’ y es bien difícil; bien difícil ganar allí. Pero en cualquier ‘game seven’ cualquier cosa puede pasar y es tremendo para los fanáticos poder verlo por televisión”, expresó Barea.

PUBLICIDAD

El otrora armador recordó así a su exmentor en Dallas, Carlisle, con quien dijo tuvo comunicación vía mensaje de texto, pero no durante la final ante el Thunder.

“Antes de la final textee con él. Durante la final no me gusta molestar. Cuando se acabe la final me imagino que volveré a hablar con él. Le voy a Indiana. Es bien complicado (jugar) en Oklahoma con esa fanaticada, pero yo creo que ellos están en mejor ritmo ahora mismo”.

El partido decisivo será el domingo a las 8:00 p.m. en el Paycom Center, hogar del Thunder, el equipo que tuvo el mejor récord de toda la NBA en la temporada 2024-2025 con 68-14.

Sobre McConnell, Barea tuvo palabras de elogios y hasta bromeó por el hecho de que algunos entendidos están comparando la actuación que está teniendo viniendo del banco con los Pacers, con la gran actuación que tuvo el boricua en los ‘playoffs’ de 2011, particularmente contra los Lakers, antes de alzarse con el título de la NBA.

“Desde que él empezó en la NBA, que jugué en contra de él, hemos tenido buena relación también. Somos panas, nos mantenemos en comunicación, lo he ayudado con un par de cosas, con comentarios y opiniones, chisteamos con el coach de Indiana. Pero sí, verlo ahora como lo está haciendo, es bien bueno. Me encanta verlo jugar. Le digo a Sebastián, a mi nene, ‘mira a McConnell jugar, que no es el más talentoso, pero es el más duro que juega’”, dijo.

PUBLICIDAD

“Sí, se parece, se parece. A mí, si me están comparando con jugadores de la NBA que están luciendo bien en los ‘playoffs’, pues que lo hagan”, agregó riendo a carcajadas. “Y él es un muchacho bien bueno. Me gustaría que tirara más el triple. Que se atreviera a tirar más el triple como yo lo hacía, pero lo que está haciendo por ese equipo es impresionante”.

Tan solo el jueves lució sólido en apenas 24 minutos de acción en cancha. Anotó 12 puntos, repartió seis asistencias y fue el segundo mejor rebotero del equipo con nueve balones atrapados en las tablas, además de robarse cuatro.

No vuelve a dirigir en el BSN

Por otro lado, Barea lamentó el final que tuvieron los Mets en la temporada del BSN al quedar eliminados y su salida de la dirección. Admitió que no se ve dirigiendo nuevamente en la liga local en un futuro.

Poco después de su retiro, Barea incursionó y debutó como dirigente a tiempo completo en la temporada 2024 con los propios Mets en el BSN, con un saldo bastante positivo en la fase regular, en la que concluyeron primeros en el Grupo B con récord de 21-13, aunque luego se eliminaron en la primera ronda de la postemporada al perder 4-1 su serie de cuartos de final ante los Leones de Ponce.

Barea confiaba en una mejor actuación en su segundo año como piloto a tiempo completo, pero el equipo no solo falló en sus expectativas, sino que él en lo personal terminó fuera de los planes de la gerencia de la manera menos esperada: como uno de los cuatro dirigentes que a la fecha han sido despedidos en 2025.

PUBLICIDAD

“Bueno, el equipo que teníamos era un trabajo difícil. Me hubiera encantado, todavía me hubiera encantado terminar y darnos esa oportunidad de estar en los playoffs. Me quedé con la espinita de que, está bien, el año pasado terminamos primeros, pero estábamos ganando, y cuando las cosas se pusieron un poquito mal, ahí es que me hubiera gustado trabajar y batallar para ver como podíamos mejorar. Y no me dieron esa oportunidad;, pasó lo que pasó, y para adelante”, señaló sobre su despido.

La gerencia de los Mets sustituyó a principios de mayo a Barea con el estadounidense Josh King, cuando el equipo jugaba para 8-10, en la quinta posición de la Conferencia A, a un juego de la cuarta.

Pero el cambio de dirigente no resolvió las cosas. Faltándole cuatro partidos para concluir la fase regular, los Mets están eliminados con 10-20, a cinco juegos del cuarto lugar.

Al preguntársele si pasará página en el BSN o si vuelve a dirigir, pareció descartarlo, al menos por un tiempo.

“Esa pregunta es difícil. Por ahora no lo veo. Fue una buena experiencia y todo pero por ahora dirigir en el BSN no lo veo en el futuro. En la NBA las puertas las voy a dejar abiertas, pero todo depende mucho de mi familia y de mis hijos, que son lo más importante ahora. Son decisiones difíciles, pero en la NBA y con Dallas siempre tengo las puertas abiertas. Con la Selección Nacional voy a estar ahí. A mí me encanta la Selección y el grupo de coaches que tenemos, y lo que están haciendo Yum Ramos (presidente de la Federación) y Carlos Arroyo (gerente general del Equipo Nacional)”.

PUBLICIDAD

Barea mostró una mezcla de sorpresa pero a la vez de estar acostumbrado a noticias como las recientes en el BSN, con los despidos que han continuado en el BSN.

El más reciente acontecimiento fue el jueves con la contratación de Juan Cardona por parte de Arecibo, luego de despedir a Allans Colón.

“El BSN no deja… puede pasar cualquier cosa. Se cambian los coaches de un equipo a otro, tienen a la fanaticada loca. Pero que sea para lo mejor, que sea positivo para algo. Espero que los playoffs se lleven bien y que gane el equipo más preparado”.