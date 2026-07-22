Carlos Beltrán tenía 22 años y solo llevaba una temporada en las Grandes Ligas con los Royals de Kansas City cuando visitó por primera vez el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York.

Aquel joven manatieño viajó a mítica ciudad en 1999 para presenciar la exaltación del puertorriqueño Orlando “Peruchín” Cepeda, en una ceremonia en la que también fueron inmortalizados George Brett, Nolan Ryan y Robin Yount.

Pese a que tenía el talento para lograrlo, nunca imaginó que 27 años después sería él quien emprendería un viaje hacia la inmortalidad tras convertirse en el sexto pelotero puertorriqueño admitido al Salón de la Fama del Béisbol.

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“Viajé a Cooperstown en 1999 para la exaltación de George Brett, ‘Peruchín’ Cepeda, Robin Yount y Nolan Ryan. Tengo un recuerdo bien bonito porque George me preguntó si conocía a ‘Peruchín’ Cepeda y yo le dije que no. Me dijo que quería presentarme a Peruchín y, cuando lo hizo, dijo: ‘Peruchín, te voy a presentar al próximo Hall of Famer de Puerto Rico’”, rememoró Beltrán en un aparte con la prensa.

“Yo le dije: ‘Diantre, George. Yo todavía no he jugado ni un año en Grandes Ligas y tú me estás presentando como Hall of Famer’. Recuerdo que George me dijo que, si seguía jugando buena pelota, no había duda de que esa era una posibilidad. Ver que hoy me dirijo allá está brutal por las vueltas que da la vida”, continuó.

Carlos Beltrán junto a su esposa, Jessica Lugo, y sus hijos, Ivana, Kiara y Eván Carlo, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Desde aquella ceremonia de 1999, la representación puertorriqueña en Cooperstown creció con las exaltaciones de Roberto Alomar en 2011, Iván “Pudge” Rodríguez en 2017 y Edgar Martínez en 2019.

Ahora le llegó el turno a Beltrán, quien abordó este miércoles un vuelo hacia Nueva York en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín junto a su esposa, Jessica Lugo, y sus hijos, Ivana, Kiara y Eván Carlo, para cumplir su cita con la inmortalidad.

“Estoy contento. Honestamente, me siento feliz. Creo que va a ser un momento bien especial para todos nosotros. Es cuestión de uno representar lo que uno es, sobre todas las cosas”, comentó el expelotero manatieño a preguntas de Primera Hora .

“Siempre he estado bien orgulloso de mi Puerto Rico, nuestra cultura y lo que representamos a través del béisbol, así que poder ser exaltado al Salón de la Fama me llena de mucha alegría. Pasaron muchas cosas en mi carrera, pero siempre mantuve la fe en los momentos difíciles. Creo que Dios lo tenía en su plan”, abundó.

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Listo el discurso

Beltrán bateó para .279 con 435 cuadrangulares y 1,587 carreras remolcadas, además de acumular un WAR de 70.0 durante sus 20 temporadas en las Mayores con los Royals de Kansas City, Astros de Houston, Mets de Nueva York, Giants de San Francisco, Cardinals de San Luis, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas. Por ello, resumir una trayectoria de esa magnitud en un discurso de unos 15 minutos representó un reto para Beltrán, aunque aseguró que ya logró completarlo.

“Me siento cómodo con lo que tengo escrito hasta ahora. Creo que toco todas las bases importantes que viví en mi carrera. No hay duda de que menciono a todas las personas que fueron fundamentales en mi proceso de desarrollo. Por supuesto, siempre quiero mencionar de dónde soy porque siento mucho orgullo y a la familia”, contó el exjardinero boricua.

“Tratar de resumir una carrera de 20 años en un discurso que probablemente dure 15 a 18 minutos es difícil, pero espero en Dios que pueda tocar todos los puntos adecuados. Ojalá que las personas que se quedaron fuera no lo vean como una ofensa y se sientan parte de esto porque, al final del día, todos fueron parte de mi carrera”, añadió.

Carlos Beltrán jugó siete temporadas con los Mets de Nueva York. ( ERIK S. LESSER )

Acompañado por un batallón

Beltrán formará parte de la clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol junto a Andruw Jones y Jeff Kent. Compartió que será acompañado a Cooperstown por un batallón de más de 100 personas, compuesto por familiares, miembros de su fundación y vecinos que lo vieron crecer en el barrio Boquillas de Manatí.

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“Como ciento y pico de personas van para allá. Van mis padres, mi familia, gente del barrio, gente que me vio crecer y miembros de mi fundación. Personal que siempre está alrededor mío que busca la manera de lograr nuestra visión. Envolverme en la comunidad es algo que me motiva muchísimo”, indicó el expelotero.

“Pienso que todas las personas que están viajando hacia allá lo hacen porque entienden que esto es un momento único que no pasa todos los días. Al final del día, queremos disfrutarlo de la mejor manera posible. Yo voy a estar ocupado con un montón de cosas, pero sé que ellos se lo van a disfrutar”, añadió.

Carlos Beltrán antiende a unas fanáticas en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín antes de partir a Cooperstown, Nueva York. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Beltrán tendrá una agenda cargada esta semana, que comenzará el viernes por la mañana con un ensayo de la ceremonia. Ese mismo día participará en la noche en una gala a la que asistirá la presidenta de la junta de directores del Salón de la Fama del Béisbol, Jane Forbes Clark. Las actividades continuarán el sábado con un torneo de golf y la Parada de las Leyendas, el tradicional desfile por Main Street en Cooperstown en el que se reúnen los miembros del Pabellón de Inmortales.

La Clase 2026 será exaltada el domingo en los terrenos del Clark Sports Center en Cooperstown. La ceremonia empezará a la 1:30 p.m. Allí estará Carlos Delgado, otro puertorriqueño con aspiraciones de llegar al Salón de la Fama y que continúa acercándose mediante la boleta de la Era Contemporánea, junto a los inmortales Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

También estarán presentes leyendas de algunas de las organizaciones a las que perteneció como George Brett, de los Royals; Ozzie Smith, de los Cardinals; Craig Biggio, de los Astros; Reggie Jackson, de los Yankees; y Juan Marichal, de los Giants.