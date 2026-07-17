El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, emitió este viernes una resolución para levantar la suspensión indefinida que pesaba sobre Walter Hodge Jr. tras ser acusado de violencia doméstica por su actual esposa a mediados de junio, supo Primera Hora .

La decisión se produjo luego de que el proceso judicial concluyera el jueves, cuando el juez Daniel López González determinó no causa para juicio en una vista alzada.

A raíz de la acusación, el BSN activó su protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género, y nombró un comité especial para investigar al jugador.

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Sin embargo, el comité investigador concluyó que el expediente administrativo no contenía evidencia, como declaraciones juradas, testimonios, documentos o grabaciones, que sustentaran la alegación de que Hodge Jr. incurrió en una conducta prohibida por la liga.

Por ello, Dalmau autorizó la reincorporación inmediata de Hodge Jr. a todas las actividades relacionadas con el BSN y los Cangrejeros de Santurce. El comité investigador fue constituido por los licenciados Homer González e Hiram Sánchez, según la resolución a la que tuvo acceso Primera Hora .

Así las cosas, el veterano armador podrá ser activado por los Cangrejeros este sábado cuando visiten el Coliseo Roger Mendoza para el quinto juego de la semifinal de la Conferencia A contra los Criollos de Caguas.

Primera Hora adelantó el jueves en la noche que su abogado, Eduardo Ortiz Declet, había sometido ante el BSN una petición para que se le revoque la suspensión indefinida que pesaba en su contra.

Después del partido del jueves, la serie está empatada 2-2. Hodge Jr. promedió 12.7 puntos y 3.8 asistencias en 19 juegos de la temporada regular con los Cangrejeros. Su último partido fue el 15 de junio contra los Mets de Guaynabo.