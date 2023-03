No es lo mismo...

Del mismo modo que Giddel Padilla de Filtro 360 ha establecido que las cosas para los Vaqueros de Bayamón no son igual cuando está en cancha el armador Ángel Rodríguez a cuando no lo está, la fortaleza de los Capitanes de Arecibo no es la misma cuando tienen en sus filas versus cuando no lo está el armador Walter Hodge.

Pues bien, la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional arranca hoy y según trascendió anoche, los Capitanes arrancarán con Hodge en sus filas luego que este llegó de sorpresa a la práctica del equipo ayer tras salir de su equipo en Egipto, aprovechando incumplimientos de contrato del conjunto africano.

PUBLICIDAD

“No es lo mismo arrancar con tu MVP que sin tu MVP”, ha destacado el dirigente de los Capitanes, Tony Ruiz, al ser abordado por Primera Hora.

Hodge es más que el Jugador Más Valioso de los Capitanes. Es el vigente MVP luego de ganar el premio del pasado torneo, en lo que solo la faltó llevar a Arecibo a la serie final para haber defendido el cetro del 2021 ante los Vaqueros, quienes fueron los monarcas en el 2020 y ganaron el cetro del 2022 al superar el seis juegos a los Atléticos de San Germán. De hecho, fueron los Atléticos quienes le dañaron el libreto a Hodge y los Capitanes en la pasada campaña, tronchando la final presagiada por todos entre Capitanes y Vaqueros.

Primera Hora está haciendo gestiones para conversar con Hodge y conocer las razones de su salida del equipo con el que jugaba en Egipto para volver por segundo año consecutivo a iniciar campaña con Arecibo en el BSN desde el día 1. Hasta el martes no se garantizaba la entrada de Hodge a juego a tiempo para el torneo, como tampoco sucederá con Rodríguez en Bayamón ya que este está activo en la liga de Bélgica con el club Solidbeton Liege Basket.