Travis Trice intentó mantener con vida la temporada de los Criollos de Caguas con la misma magia que lo llevó a ganar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el año pasado, pero ya era demasiado tarde.

El Jugador Más Valioso de la temporada y la final 2024 tenía un tobillo lastimado, mientras que Louis King y Akil Mitchell no habían sido factores ofensivos para Caguas.

No lucieron como el trío de refuerzos que ningún equipo pudo detener en la campaña anterior y el quinteto del Valle del Turabo fue eliminado por los Cangrejeros de Santurce tras perder, 93-87, el quinto juego de los cuartos de final del BSN.

Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos, entiende que el juego físico que impusieron los Cangrejeros desde el primer partido de la serie fue la diferencia.

Desgastó a los campeones defensores de una manera que le hizo recordar a los “Bad Boys” de Detroit, aquel equipo que hacía temblar hasta el mismísimo Michael Jordan a finales de los 80 y principios de los 90.

“Nos desgastó. El juego de básquetbol que ellos utilizan es un juego físico. No todo el mundo se puede dar ese privilegio. Si nosotros quisiéramos jugar así, no vamos a poder hacerlo. Creo que ningún equipo en la liga puede desgastar al contrincante de la forma que ellos lo hacen. Te recuerdan a los ‘Bad Boys’ de Detroit porque ese era su estilo de juego y no necesariamente porque sean ‘bad boys’. Es porque ellos están acostumbrados al juego físico”, expresó Caanen a preguntas de Primera Hora luego del revés en el camerino visitante del Roberto Clemente.

“Walter Hodge Jr., Angelito Rodríguez, Ángel Matías, Isaiah Piñeiro, Devon Collier, Keneth Faried… Ahí te mencioné seis jugadores que su habitar es el confrontamiento físico. Jugando baloncesto de altura, metiendo pelotitas como la mete todo el mundo, moviendo la bola como yo la moví y jugando un buen baloncesto, pero añádele a todas esas cosas el juego físico. Nosotros estábamos preparados porque estábamos claros a lo que nos íbamos a enfrentar”, continuó.

El dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen, felicita a Walter Hodge, de los Cangrejeros, por el pase a la final de conferencia. ( BSN )

El técnico compartió que, desde el inicio de la serie, vieron a los Cangrejeros como un “animal furioso” al que debían domar con inteligencia, y no con el mismo juego físico que ellos planteaban, ya que no tendrían éxito por esa vía. Sin embargo, nunca descubrieron la forma de hacerlo y ganaron un solo partido en toda la serie.

“Es muy obvio que nos desgastaron. Me desgastaron a Louis, Akil y Travis, y, en cierta manera, eso nos fue afectando. Nuestros por cientos fueron muy bajitos porque nos fueron desgastando. Creo que eso es lo que veremos del equipo de Santurce en la próxima serie porque lo hace muy bien”, señaló Caanen.

Caguas encestó apenas ocho triples en 25 intentos para una efectividad de 32 por ciento. Una cifra muy baja, considerando que el quinteto del Valle del Turabo fue el mejor equipo en tiros de tres puntos entre los que clasificaron a la postemporada.

A su vez, los Criollos lanzaron 38 tiros libres y los Cangrejeros 25. La diferencia es que Caguas falló nueve y Santurce solo uno.

Trice promedió 20.8 puntos por juego; King, 16.8 unidades; y Mitchell, 7.4 tantos con 9.6 rebotes por encuentro. Christian “Cuco” López sacó la cara por el elenco nativo con una media de 18 puntos por cotejo.

Louis King, de los Criollos, tira al canasto ante la defensa de los Cangrejeros en el quinto juego de los cuartos de final del BSN. ( BSN / José Santana )

Aún así, no fue suficiente para detener a los Cangrejeros de Nelson Colón y completar ese anhelado “back to back” que ninguna franquicia en el BSN ha logrado desde los Leones de Ponce en 2014 y 2015.

Les costó creer su eliminación

Fue una de esas derrotas que duelen y permanecen por mucho tiempo en la mente de los jugadores. Se notó cuando los canasteros entraron al camerino visitante del Clemente y reinaba un silencio sepulcral.

“Si supieras que no se habló nada”, contestó “Cuco” López a este medio. “Estábamos todos mirándonos, como diciendo: ‘Wow, realmente se acabó’. Este es un grupo bien especial que, fuera de la cancha, creó un vínculo tan y tan fuerte. El ambiente se sentía triste. Es un sentimiento bien ‘heavy’, de ‘si vamos a morir, vamos a morir juntos’, y esa fue la vibra de hoy. Si hoy era el día de morir, moríamos juntos, y moríamos de pie”, relató.

“Yo les dije que recordaran este sentimiento durante la temporada muerta. Es una experiencia de mucho aprendizaje. Somos un grupo relativamente joven. El año pasado tuvimos una temporada de ensueño, pero las cosas pasan. Nos tocó ahora eliminarlos y ese sentimiento de derrota, pero tengo demasiada fe en mi equipo y sé que la administración también. Es cuestión de venir más fuerte que nunca”, abundó el finalista al premio Sexto Hombre del Año.

Caanen, por su parte, confesó que no fue fácil cargar con la responsabilidad de ser el dirigente de los campeones defensores del BSN. El estratega, aunque tiene una vasta experiencia en las líneas, venía de levantar su primer cetro.

“Manejar eso para mantener a todo el mundo con la cabeza en el lugar correcto; para que nuestras expectativas fueran reales; para mantener la salud mental y física, especialmente cuando empezamos la temporada sin Louis ni Travis. Vieron la gran serie que tuvo Devon Collier. El año pasado nos ayudó muchísimo y este año no lo teníamos. Añádele a eso que la liga aumentó a tres refuerzos y el año pasado, entre comillas, teníamos la ventaja de que teníamos tres mientras los otros equipos tenían dos”, admitió.

A pesar de esto, Caanen expresó que le encantaría repetir el mismo núcleo de jugadores la próxima temporada, incluyendo a los importados que fueron parte del campeonato en 2024.

“Yo me siento muy a gusto con el equipo y, cuando tú tienes jugadores con la organización y contigo como dirigente, yo tengo que valorar eso. Claro, tenemos que sentarnos de forma responsable a hacer una evaluación y ver cómo vamos a manejar todo el año que viene”, señaló.

Trice promete regresar la próxima temporada

Trice, por su parte, estaba dolido por la eliminación de Caguas, al igual que el resto de sus compañeros, pero afirmó que su intención era volver el año que viene para recuperar el trono que les acababan de arrebatar.

“Mi plan es regresar la próxima temporada, pero si me conoces, sabes que yo me lo tomo un día a la vez y un juego a la vez. Mi única concentración ha estado en esta temporada y en este juego, aquí y ahora. Los muchachos saben dónde estoy parado. Saben que quiero volver el año que viene, pero ni siquiera hablamos de eso porque estábamos enfocados en esta temporada”, sostuvo el Jugador Más Valioso de 2024.

Travis Trice, refuerzo de los Criollos de Caguas, fue el Jugador Más Valioso de la temporada y la final 2024 del BSN. ( BSN / José Santana )

El estelar armador de 32 años mencionó haber recibido ofertas de múltiples ligas —incluida la de China— para mantenerse activo durante la temporada muerta del BSN, y coincidió con Caanen en que esta campaña fue más difícil que la anterior, al tener un blanco en la espalda todas las noches.

“Reglas diferentes y una perspectiva distinta. El año pasado éramos los cazadores y este año fuimos la presa, pero está bien. Así son los deportes. Es difícil repetir cuando todos van tras de ti”, sostuvo.

Además de su elenco actual, los Criollos podrían sumar a sus filas la próxima campaña a Maurice “Moe” Harkless, a quien seleccionaron con el cuarto turno de la segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025.

Harkless, de madre puertorriqueña, cuenta con una década de experiencia en la NBA y estuvo presente en uno de los juegos de la serie entre los Criollos y los Cangrejeros.