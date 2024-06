Después de tantos rumores, los Cangrejeros de Santurce recibieron el viernes a Ángel Rodríguez en un cambio con los Vaqueros de Bayamón, que estremeció al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Rodríguez estuvo vinculado con los Vaqueros por seis temporadas desde el 2018. En su primera campaña, fue nombrado el Novato del Año. Luego, ganó el campeonato del BSN en 2020 y 2022. También, se alzó con el premio de Jugador Más Valioso en 2021 y el de la final del año anterior, que se celebró bajo un formato burbuja por la pandemia del COVID-19.

Con un resumé como ese, el apoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, no estaba contemplando traspasarlo a otro equipo e intentó convencerlo de que firmara una extensión con lo que describió como “el mejor contrato en todo el BSN”. Sin embargo, Rodríguez tenía “otra mentalidad” y no pudieron llegar a un acuerdo, según el tenedor de Bayamón.

“Yo le ofrecí el mejor contrato a Angelito en todo el BSN, pero él tenía otra mente. Tenía otra mentalidad que tampoco hay que juzgarlo. En cuestión de la extensión, nosotros hicimos todo lo posible para que él se sintiera bien donde estaba, pero tenía razones para no hacerlo”, expresó Molina en un video que publicó en su cuenta de Instagram minutos después de que se oficializara el cambio.

“Era algo que no queríamos, pero así es el negocio. Yo pienso que los cambios siempre van a venir para bien. Es algo que no pudimos evitar. Me hubiese encantado mucho extender por más años a Angelito, pero él tomó sus decisiones y nosotros tomamos la de nosotros”, abundó.

Durante esta temporada, Rodríguez solo pudo disputar un juego en el uniforme de los Vaqueros porque estaba militando en el club Liege Basket en la BNXT League de Bélgica y Países Bajos y tuvo que partir a Florida para estar junto a su esposa, quien está próxima a dar a luz. Su contrato con los Vaqueros culminaba al terminar la vigente campaña. Ahora será compañero de Walter Hodge, con quien protagonizó la rivalidad de Bayamón y los Capitanes de Arecibo hace unos años.

Además del armador, los Cangrejeros recibieron al joven centro Oenis Medina y un turno de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso de 2025, mientras que Bayamón adquirió a Isaiah Palermo, Kyle Rose y Christopher Brady.

No obstante, Molina advirtió que se avecinan más cambios en la plantilla de los máximos campeones del BSN en lo que resta del día.

“Voy a estar moviéndome más. Van a venir otros cambios en el día”, aseguró.

Los Vaqueros son la única franquicia en la liga que no ha alcanzado las 10 victorias y está en el sótano de la Sección B con un récord de 9-15. Bayamón volverá al tabloncillo el lunes ante los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.