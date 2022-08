El apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Yadier Molina, finalmente ha ofrecido unas disculpas públicas por los comentarios que realizó en la noche del domingo criticando las causas que provocaron la suspensión del cuarto partido de la serie final entre su equipo y los Atléticos de San Germán.

Molina ha presentado su excusa mediante un mensaje de texto enviado al comediante y locutor del la Nueva 94.7 FM, Danilo Beauchamp. Primera Hora recibió copia del mensaje de parte del artista.

“En serio, mi gente, discúlpenme por lo sucedido! Reaccioné bien agresivo pensando que estaba haciendo lo correcto y así no era… lastimé a mucha gente y esa no era mi idea .. quería llevar un mensaje y no lo pude hacer de la mejor manera... y ese error me va a costar mucho y obvio, como hombre que soy, estoy dispuesto a bregar con lo que venga”, expuso Molina consciente que la liga evalúa cómo sancionarlo por sus actos.

Sus acciones del domingo más que nada fueron mal recibidas por la liga y los Atléticos por Molina recurrir a las redes sociales a criticar la condición de la cancha de San Germán, como si fuera un lugar no adecuado para jugar la serie final, sin considerar que el problema que hubo de condensación fue producido por la suma de temperaturas de 105 grados durante la tarde de ayer junto a un aguacero de cerca de una hora que cayó en San Germán pasadas las 5:00 de la tarde.

Quería llevar un mensaje y no lo pude hacer de la mejor manera... y ese error me va a costar mucho y obvio, como hombre que soy, estoy dispuesto a bregar con lo que venga” - Yadier Molina

“Wow tremendo trabajo @bsnpr se les dijo y mira... wow tremendo... mi gente se les dijo desde el principio y nada... esa cancha y el dueño de San Germán no están acto (sic) para este tipo de escenarios. ¡Vergüenza ajena!”, escribió Molina.

Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos, tildo la expresión de Molina como una falta de respeto por hablar así, públicamente, de un compañero apoderado y no llamarlo personalmente para pedir explicaciones de lo sucedido.

Su respuesta también llevó a Molina a dirigirse al entrenador de los Atléticos, con quien ya en el pasado tuvo sus diferencias. Su mensaje al entrenador rival de su equipo en la final fue hasta despectivo al invitarle a recibir un empleo para que limpie la cancha en Bayamón ganándose tres veces lo que gana como mentor de los Atléticos.

“Sr. Eddie... te digo... eres inteligente y representaste a PR super... si dices cosas para mantener tu trabajo entiendo... se realista líder... lo q digo es para mejorar la liga... si no eres inteligente y no comprendes para mantener tu empleo... pues te digo... tengo empleo para q limpiez (sic) mi cancha y cobras el triple de lo q haces ahora... te guillas de guapo... y no estoy allá pero te veré de frente pronto varón!!!”.

Nuevamente discúlpenme y a sus hijos o amigos familia con esto les fallé y le falté el respeto por favor de parte mía diganle q mil disculpas … trabajaré con mi actitud .. como bregar con mis enojos que definitivamente necesito ayuda ! mis mas sinceras disculpas !” - Yadier Molina

Pasadas las horas y vistas las reacciones y la previsión de algún tipo de castigo, Molina se ha mostrado arrepentido de todo.

“Me da mucha lástima , pero mucha lástima el que siga sonando mi nombre de esta manera y casi todas las veces sea por propia culpa. Disculpas a cada uno de ustedes! Anoche me sentir el peor ser humano del mundo !! le fallé a mucha gente .. le fallé a mi familia mis hijos mis amistades fanáticos al deporte ect ect… un error grave sin estar consciente al daño!”, reconoció Molina.

“Nuevamente discúlpenme y a sus hijos o amigos familia con esto les fallé y le falté el respeto por favor de parte mía diganle q mil disculpas … trabajaré con mi actitud .. como bregar con mis enojos que definitivamente necesito ayuda ! mis mas sinceras disculpas !”.