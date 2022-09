El apoderado de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Yadier Molina, se disculpó anoche con el dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano, luego de que ambos estuvieran sumergidos en dimes y diretes durante la final de la liga nacional el pasado mes de agosto.

Según narró Casiano a Primera Hora todo comenzó cuando él y su familia fueron a ver un juego ayer en Pittsburgh donde los Piratas se enfrentaron a Los Cardenales de San Luis.

“Yo me iba a visitar mi nena que estudia aquí en Pittsburgh, Georgetown y aprovecharon la mayor mía y la del medio y bajaron a la misma vez todos con sus novios y su esposo y el nieto y habían compra’o taquillas pa’l juego de Pittsburgh, fuimos todos y ya tu sabes, fuimos al juego a gritar y a jo%$r allí como fan, tu sabes”, comenzó diciendo Casiano.

Ya allí en el parque, el también exdirigente de la Selección Nacional de Baloncesto publicó una foto de Molina en su storie de la red social Instagram, y tras esto el receptor boricua, se comunicó por esa vía con una de las hijas de Casiano.

“Él le escribió a mi hija y le escribió un mensaje que lo disculpara que quería disculparse conmigo personalmente”, siguió contando Casiano.

Luego, Molina consiguió el número de Casiano y le preguntó si se podían ver en algún momento luego de que se acabara el juego.

“Y ahí hablamos, él habló conmigo y la verdad fue un varón, se disculpó, me habló, yo estaba con mi familia, se disculpó con mi familia y nada, lo dejamos ahí... pero es un varón porque la verdad que el tipo habló ojo a ojo y me pidió disculpas de toda la situación que había pasado”, explicó Casiano en referencia a las diferencias que tuvieron en la final del BSN.

Molina también aprovechó e hizo públicas sus disulpas a través de Instagram en la que compartió una foto de la familia Casiano.

“Gracias a la familia Casiano. Gracias por darme la oportunidad de disculparme de frente como un hombre. Gracias por entender, mis disculpas para usted y su familia. Dios los bendiga, líder”, compartió el receptor en uno de sus “stories.

Aunque las diferencias entre Yadier Molina y Eddie Casiano comenzaron cuando éste último dirigía la Selección Nacional, las mismas subieron de tona en la pasada final del BSN cuando el apoderado de Bayamón lanzó fuertes críticas al equipo de San Germán luego de que un partido fuera cancelado tras inundarse la cancha d elos Atléticos.

“Wow tremendo trabajo @bsnpr se les dijo y mira... wow tremendo... mi gente se les dijo desde el principio y nada... esa cancha y el dueño de san german no están apto para este tipo de escenarios! Vergüenza ajena!”, manifestó Molina en ese entonces a través de las redes sociales.

En una segunda publicación, luego de conocer que el cuarto juego no se celebraría esta noche, el jugador expresó: “Vergüenza ajena! @bsnpr fanáticos atléticos no tienen culpa, pero es una vergüenza!!! y sabes que... en bayamon eso no pasa!”.

Tras esto Casiano no se quedó callado y también le respondió.

“Yo leí lo que él dijo, pero no escribe bien, no veo bien lo que el está diciendo y en verdad no estoy haciéndole caso a lo que él diga y menos que no está él aquí. Yo creo que hablar de un apoderado a otro apoderado por las redes, yo creo que es un poquito más respetable si tu llamas personalmente... pero yo sé que esperar de él”, dijo Casiano.

“Él tiene que llamar a un apoderado, tú no hablas de un apoderado a otro, eso es una falta de respeto, pero así es que bregan aquí, dijo lo que dijo y nosotros comoquiera estamos ready pa’ jugar”, agregó.