El baloncelista Ysmael Romero cumplió uno de sus mayores anhelo cuando este fin de semana regresó a su natal Cuba para disfrutar de las festividades navideñas junto a su familia en Santa Clara luego de no verlos hace un poco más de ocho años.

El delantero de los campeones Vaqueros de Bayamón resumió ese primer encuentro con una tierna foto junto a su mamá y su hija de 10 años, Dania Daniela. La imagen, publicada en la cuenta de Instagram del canastero, está acompañada de un mensaje en el que reiteró su amor incondicional por las que describió como sus “reinas”.

“Mis amores. Mis reinas, la vida me ha mostrado lo grande que ellas son para mí, hoy puedo abrazarlas y sentir que todo está bien y estará bien!! Valió la pena todo ❤️😍 son tan bellas, son tan tiernas, son tan mías que solo puedo agradecer por tenerlas y poder disfrutarlas luego de 8 años cada segundo”, lee la nota.

Asimismo, el deportista publicó historias en esa misma red social en las que muestra otras instancias del compartir con su niña.

Romero no veía en persona a su familia desde que salió de Cuba en junio de 2012 para participar del torneo Centrobasket que se realizó en Puerto Rico. El atleta abandonó la delegación cubana junto a cuatro compañeros de equipo: Yudniel Pérez, Leonel Batista, Enrique Ramos y Juan Pablo Piñeiro.

En una entrevista con El Nuevo Día, el destacado jugador reconoció que había pasado por momentos duros alejado de su núcleo familiar y que retornaba a su país con una mezcla de sentimientos. Asimismo, expuso que este viaje estaba programado para junio de este año, pero tuvo que cancelarlo debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

“Realmente han sido años bien duros. Me he perdido la crianza inicial de mi hija. Eso me ha dolido bastante. No haber estado ese primer día de escuela. Esos primeros días de ella hablando. Yo la dejé cuando tenía apenas un añito y medio”, expresó Romero en esa entrevista.

“Estoy bien nervioso, al final son muchos años. No es que haya sido un año que tú regresas de una vacaciones y ya. Es algo que me da un poco de ansiedad y nervios. Proyecto algo bien hermoso, pero a la vez me da nervios. Pero lo visualizo como algo bien alegre y de muchos abrazos y cariño y respeto”, agregó en ese momento.

Romero planifica estar en Cuba por un mes.