El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) colocó al Equipo Nacional de Baloncesto Masculino en estatus de “bajo evaluación” a siete días de que tenga que entregar la nómina final de atletas para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico dijo que están trabajando a toda marcha en la confección del equipo.

Esa disciplina del baloncesto no estuvo entre atletas u equipos boricuas anunciados como certificados para ver acción en Santiago 2023 a este miércoles, cuando el Copur hizo una conferencia de prensa para presentar 29 deportes y 214 atletas que sí están confirmados para ver acción desde el 20 de octubre en Santiago 2023. Sí está confirmada la selección femenina, además de los dos equipos de 3x3.

El Copur explicó que el equipo masculino de baloncesto está “bajo evaluación” porque Federación no ha sometido el listado de jugadores para entonces evaluarlo, aprobarlo o rechazarlo. En deportes de conjunto como el baloncesto, el Copur usa como criterio de aprobación que el conjunto sea en papel candidato a medalla.

“Llevamos dos semanas reunidos con la Federación. No ha sido fácil. Aquí hay atletas que no nos van a representar. La FIBA no está dejando salir jugadores profesionales (de sus clubes) para este evento. Eso crea otro problema: el seguro no los cubre. Tenemos a más de 40 jugadores participando en ligas extranjeras. La Federación está haciendo un trabajo encomiable tratando de identificar a esos 12 atletas”, dijo el director del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Fernando Olivero.

La fecha de octubre le quita el derecho a FIBA de ordenar a los clubes profesionales el proveer a sus jugadores a las federaciones nacionales que los reclamen para representar a sus países en eventos como ventanas FIBA, torneos clasificatorios y otros. Los Panamericanos Santiago 2023, por su parte, no están dentro de ese renglón porque no se están jugando en el verano.

Al respeto, el presidente de Federación, Yum Ramos, afirmó a este diario en una llamada la razones que dio el Copur para que el baloncesto esté en estatus de “bajo evaluación”.

Y agregó que es normal en el caso del baloncesto, pero que están apretando el acelerador.

“Siempre en masculino se tardan más porque tienen compromisos, pero estamos trabajando con llamadas de reclutamiento, de disponibilidad, de plan de entrenamientos, de planificación. Llevamos tiempo y estamos apretando un poco más”, dijo Ramos.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, dijo en la conferencia de prensa hoy que está segura que la Federación presentará un equipo. Al respecto, Ramos dijo que su organismo trabaja a todo tren.

“Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para esto”, dijo.

Ramos no reveló qué cantidad, si alguna, de jugadores que ya han confirmado su participación. Dijo que, a este miércoles, no vislumbran que los jugadores de la modalidad 3x3 doblen participación en el 5x5. Las modalidades no confligen en calendario. El 3x3 juega del 21 al 23 de octubre, mientras que el 5x5 lo hace a partir del 31 de octubre.

El Copur presentó este miércoles para el 3x3 a los jugadores Adrián Ocasio, Leandro Allende, Guillermo Díaz y Jorge Matos.