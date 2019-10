A-Rod y Big Papi le cantan cumpleaños a Juan Soto en la Serie Mundial

Washington - Juan Soto festejó el viernes su 21er cumpleaños con unos 40,000 de sus amigos más cercanos.

El escenario del tercer partido de la Serie Mundial, el Nationals Park, también fue un gran lugar para hacer la fiesta.

Los retirados toleteros Alex Rodríguez y David Ortiz dieron relevancia al momento y obsequiaron un pastel al astro de Washington cerca del plato antes de una práctica de bateo.

Después, los aficionados en el jardín izquierdo cantaron “Cumpleaños Feliz” cuando Soto calentaba para el segundo inning. El jugador se inclinó la gorra en señal de agradecimiento.

Antes del encuentro, alguien mencionó que Soto podría brindar por él mismo con champaña debido a su desempeño en la temporada. El jugador señaló que es posible.

Soto ha tenido una campaña grandiosa. Después de batear .282 con 34 jonrones y 110 producidas en la campaña regular, ayudó a los Nacionales a ganar el partido por el comodín de la Liga Nacional al conseguir un sencillo crucial contra Milwaukee.

????MUST SEE????



David Ortiz (@davidortiz) and A-Rod (@AROD) sing happy birthday to the #Nationals Juan Soto and present a cake!!! ??



For more on Juan Soto: https://t.co/2jYbGiEb4T#STAYINTHEFIGHT @wusa9 #FINISHTHEFIGHT #WorldSeries pic.twitter.com/GWduRVzse6