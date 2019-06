Bebé de Javier Báez cumple un añito de vida Por Primerahora.com 06/28/2019 |12:40 p.m.

El pelotero Javier Báez y su pareja Irmarie Márquez celebran hoy el primer cumpleaños de su primogénito, Adrián Javier Báez Márquez.

La mamá del pequeño aprovechó este día especial para dedicarle un mensaje en su cuenta de Instagram. La publicación va acompañada de varias tiernas imágenes.

"Ayy papi lindo de mami que rápido creciste, que mucho me has enseñado. Has sido mi maestro. Gracias a ti he aprendido a sacar siempre lo mejor de mi. Le agradezco tanto a Dios por ti, por haberte enviado en el momento indicado. Eres mi fuerza, eres mi luz, eres mi vida entera. Y por eso hoy te celebro. Feliz Cumpleaños mi gordo hermoso. Dios te cuide, mamá siempre va a estar para ti, te daré el amor, la seguridad y la paz que necesitas para que seas en un futuro un hombre de bien. Te Amo Mi Rey", escribió la pareja del jugador de los Chicago Cubs.

Márquez también compartió mediante Instagram Stories una foto del nacimiento de Adrián Javier con el mensaje: "hoy te celebro bebé de mamá".

(Instagram / @irmariebaez)