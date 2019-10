Correa: “Esta Serie Mundial es un poco más emocionante” Por Joel Ortiz Rivera 10/21/2019 |08:33 p.m.

Con un aura de tranquilidad y de confianza, luego de una práctica de los Astros el lunes, el campcortos santaisabelino Carlos Correa dijo que posiblemente está en uno de sus mejores momentos físicamente, que la mentalidad del equipo es extremadamente positiva de cara a la Serie Mundial y que la clave para ganarla, según su criterio, será atacar al bullpen del rival.

Correa estará en el sexto turno y en el siore de los Astros de Houston para el primer juego de la serie final de las Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, en un duelo que enfrentará a los estelares lanzadores Gerrit Cole por Houston y Max Scherzer por los visitantes.

“Esta Serie Mundial es un poco más emocionante e interesante para nosotros porque llegar a la Serie Mundial un año lo hacen muchos. Pero llegar dos veces a tres años lo hace más especial todavía. Estamos preparados para el equipo de Washington”, dijo el boricua en una videollamada coordinada por la compañía Dodge de Puerto Rico.

“Sabemos que tienen un gran equipo y estamos listos para tener una buena serie”, agregó Correa.

Este explicó que siempre que Cole sube a la lomita la confianza de los Astros se eleva, por lo que tener al candidato al Cy Young lanzando y ventaja de parque local son ventajas para los campeones de la Liga Americana.

“Es un hombre que se prepara muy bien, estudia durante horas a los bateadores, analiza sus debilidades y tira 100 millas ‘plus’ con cuatro lanzamientos”, expresó Correa sobre su compañero. “Lo único que hay que hacer es jugar una buena defensa detrás de él”.

Pero no es solamente preocuparse por su defensa. Los Astros también deberán ajustarse al candente brazo del ganador del Cy Young, Max Scherzer.

Correa dijo que, luego de estudiar videos del veterano lanzador, entendió que ante Scherzer la receta es “mantenerlo arriba en la zona y evitar los pitcheos que estén abajo. No me he enfrentado mucho a él. Creo que solamente un par de veces en spring training”.

Al final, no será solamente producirle carreras al valioso lanzador derecho de los Nacionales, sino tratar de elevar con rapidez el conteo de lanzamientos de Scherzer, cosa de llegar lo antes posible al bullpen de los Nacionales, el que Correa entiende es su talón de Aquiles.

“Creo que la clave para nosotros va a ser llegar al bullpen temprano en el juego. Creo que esa es una de las debilidades que el equipo de ellos tiene y creo que al tener iniciadores tan buenos, tendremos que tener buenos turnos y que esa cuenta de pitcheos llegue a 100 lo más temprano posible para así llegar al bullpen más rápido, que entiendo que es la debilidad que tienen”, manifestó Correa.

En términos de su bienestar físico y mental, Correa dijo sentirse extremadamente bien, gracias a los ajustes que ha hecho en sus rutinas previas y posteriores al juego. Las lesiones, especialmente los problemas con la espalda baja, limitaron el juego de Correa durante la campaña regular y evitaron que jugara las últimas dos semanas de la campaña regular.

“Pero estamos en óptimas condiciones. Me estoy moviendo como nunca. La preparación durante estas timas semanas ha sido buenísima antes y después del juego. La flexibilidad ha mejorado y de verdad que me siento en uno de mis mejores momentos”, concluyó Correa.