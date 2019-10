Dave Martínez mostró su clase ante los fanáticos de los Nats en Houston Por Primerahora.com 10/31/2019 |06:56 p.m.

Aunque Dave Martínez manejó toda su celebración del campeonato de la Serie Mundial algo humilde, incluso no siendo protagonista ante las cámaras tras la finalización del partido, esto no quiere decir que no fue quien para hacer cosas especiales.

Y según muestra un vídeo grabado tras el juego y difundido en la tarde de hoy por el portal Bleacher Report, Martínez mostró su gran clase dedicando y agradeciendo a los fanáticos de los Wizards que siguieron al equipo en Houston durante el séptimo y decisivo partido de la Serie Mundial el miércoles en la noche.

“Dejenme agradecerles por creer en nosotros. Honestamente, ustedes se merecen lo que hicimos aquí adentro”, dijo Martínez antes miles de fans ubicados frente al dugout de los Nacionales, quienes estallaron en aplausos y vítores por su palabras.

"You guys deserve every bit of this"



Dave Martinez shares a moment with Nationals fans ? pic.twitter.com/PXltTC4g50 — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) October 31, 2019