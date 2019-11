Delicada de salud Vera Zabala, viuda de Clemente

Vera Zabala viuda de Clemente está en delicado estado de salud y fue hospitalizada, informaron los Piratas de Pittsburgh en las redes sociales.

Los Piratas pidieron a la fanaticada oraciones por la salud de doña Vera, quien, desde el fallecimiento de su esposo, el ‘Astro Boricua’ Roberto Clemente, el 31 de diciembre de 1972, ha estado involucrada en causas benéficas con los Piratas y con las Grandes Ligas. No se informó la causa específica de la hospitalización ni el lugar donde está recluida.

Vera Clemente, Pirates and MLB Goodwill Ambassador & wife of the great Roberto Clemente, is in delicate health and has been hospitalized.

We ask all fans to join our Pirates family in sending thoughts and prayers at this difficult time to Vera and the entire Clemente family. pic.twitter.com/hE1RY4PRys