Despiertan los Medias Rojas en casa Por The Associated Press 04/25/2019 |00:05 a.m.

J.D. Martínez (Archivo/AP)

Dominaron 11-4 a Detroit para recuperarse de las dos derrotas del martes.

Boston.- J.D. Martínez pegó tres hits y Eduardo Rodríguez lanzó seis sólidas entradas para que los Medias Rojas de Boston se recuperaran de una barrida en un doble juego ante Detroit el martes y vencieron a los Tigres 11-4 el miércoles. El campeón defensor de la Serie Mundial evitó así su cuarta racha perdedora de tres juegos o más. Tuvieron solo cuatro rachas perdedoras de tres partidos cada una la temporada pasada, rumbo a un récord de la franquicia con 108 victorias. Martínez bateó dos sencillos, un doble y remolcó una carrera, y mientras que Christian Vázquez tuvo dos sencillos impulsadores. Nicholas Castellanos tuvo un sencillo impulsor para los Tigres, un día después de que lograran barrerle a Boston su primer doble juego desde 1965. Rodríguez (2-2) permitió una carrera y dos hits, ponchó a siete y dio tres boletos. Mejoró a 12-0 desde el inicio de 2017 en partidos en que obtiene ventaja de tres carreras o más. Mantuvo un ‘no hitter’ hasta la quinta entrada antes de que Gordon Beckham conectara un sencillo al jardín izquierdo luego de un out. Rodríguez cerró la entrada ponchando a los siguientes dos bateadores. Tyson Ross (1-3) permitió cuatro carreras en cinco entradas. Los Medias Rojas usaron dos ‘hit and run’ en la segunda entrada para construir una ventaja de 2-0. Corriendo con el lanzamiento, Martínez alcanzó la segunda base fácilmente en un batazo corto al siore de parte de Xander Bogaerts. Rafael Devers le siguió con un sencillo remolcador. El primer imparable productor de Vázquez se extendió hacia el jardín derecho cuando el intermedista Beckham salió a cubrir mientras Jackie Bradley Jr. arrancó hacia segunda con corredores en las esquinas. Mookie Betts conectó un doblete productor de una que rebotó en el ‘monstruo verde’, y Martínez agregó un sencillo que impulsó otra para poner la pizarra 4-0.