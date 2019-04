Jornada de cuadrangulares boricuas

El guayamés Eddie Rosario ha comenzado la temporada con prisa y se convirtió ayer en el integrante de los Mellizos que más rápido ha llegado a 10 jonrones, mientras que Martín ‘Machete’ Maldonado disparó su primero del año y Javier Báez fue todo un espectáculo en el Wrigley Field de Chicago.

Rosario remolcó tres carreras en la primera entrada cuando sacudió un cuadrangular de tres carreras en la misma primera entrada en el encuentro ante los Astros de Houston. Al final, los Astros se impusieron 10-4.

Rosario se la sacó a Wade Miley en conteo de 0-1 y dos corredores en base para darle una temprana ventaja a Minnesota 3-0. Este alcanzó los 10 jonrones en 21 partidos, el más rápido en la historia de la franquicia por encima de figuras como Kirby Puckett, Harmon Killebrew y Miguel Sanó.

El jardinero ahora batea para .274 con 10 jonrones, cuatro dobles y 23 remolcadas en lo que va de campaña.

En ese partido, el santaisabelino de los Astros, Carlos Correa, bateó de 4-2 con un doble.

En Tampa Bay, el receptor naguabeño Machete Maldonado pegó su primer vuelacercas del año, un batazo solitario que registró la primera carrera del partido para los Reales, que al final fueron derrotados 5-2 por los Rays.

El boricua Emilio Pagán lanzó una novena entrada en cero con dos ponchetes para acreditarse su segundo salvamento de la campaña.

Y en el Wrigley Field, ‘El Mago’ Báez hizo de todo para que los Cachorros de Chicago derrotaran a los Dodgers de Los Angeles 7-2.

