José Berríos logra su tercera victoria de la temporada

Eddie Rosario continúa su tórrida racha ofensiva. El guardabosque puertorriqueño conectó dos cuadrangulares, además de un doble y realizó una espectacular jugada defensiva que ayudaron al lanzador José Berríos sumar su tercera victoria de la temporada mientras los Mellizos superaron 6-5 a los Orioles de Baltimore,

El primer batallo de cuatro esquinas de Rosario ocurrió en la segunda entrada. Willians Astudillo enseguida lo imitó para darle a los Mellizos una ventaja de 2-0.

Eddie Rosario already has two homers today, but he won't let poor Chris Davis have one.



(Via @Twins)pic.twitter.com/IcC3Xgeby1