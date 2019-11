José de León abraza otro nuevo comienzo

Completamente recuperado de una cirugía Tommy John y en una nueva organización, el lanzador José de León espera, finalmente, establecerse en las Grandes Ligas.

El derecho isabelino fue cambiado anoche por los Rays a los Rojos de Cincinnati. En la transacción, Tampa Bay recibirá dinero y un jugador a ser nombrado más tarde.

“La meta siempre ha sido la misma, estar con el equipo grande. Con Tampa los abridores estaban casi ‘set’, yo estaba peleando por un ‘spot’ en el bullpen, pero ahora la cosa cambia un poquito, porque Cincinnati tiene tremendos abridores pero no está tan saturado como Tampa en el pitcheo”, dijo De León a Primera Hora.

Los Rays tienen en su rotación a Charlie Morton quien fue finalista para el Cy Young en el 2019, al ganador de ese premio en el 2018 Blake Snell, al derecho Tyler Glasnow y se espera que para el 2020 esté listo el prospecto Brent Honeywell, quien fue sometido a una Tommy John. El quinto turno puede ser ocupado por el llamado ‘opener’ en el que desfilan varios relevistas y es un método que los Rays gustan de utilizar.

Mientras que los Rojos cuentan con Luis Castillo, Sonny Gray, Trevor Bauer y Anthony DeSclafani establecidos, todos derechos.

“Pienso que es buen ‘fit’ para mí. Eso sería lo ideal (hacer la rotación de los Rojos), para eso es que estoy trabajando, pero aún no sé cuales son los planes de Cincinnati, si quieren que sea relevista o abridor. Cuando ellos me digan cuales son esos planes, yo voy a ir a tratar de ganarme esa posición”.

El isabelino llegó a los Rays desde los Dodgers de Los Ángeles previo a la temporada 2017. Comenzó la temporada en Triple A y estuvo lesionado. Apenas tuvo una aparición en las Grandes Ligas en la que lanzó 2.2 entradas en relevo. Antes de iniciar esa temporada, también tuvo una diferencia con el equipo por su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Con el ‘Team Rubio’ que ganó el subcampeonato, solo pudo lanzar en la segunda ronda.

“Es un comienzo nuevo, de cero. Tengo la oportunidad de abrir ojos de nuevo, de reinventar lo que estaba pasando y me siento súper contento con esa oportunidad que me están dando. Mi situación en Tampa no comenzó con el pie derecho por lo del Clásico, no empezó de la manera que yo hubiera querido. Ellos no querían que yo jugara, pero cuando ya estás en el roster de 40 el equipo no puede impedir que juegues en torneos internacionales. Ellos se pueden molestar, que fue lo que hicieron. Ahora me voy a asegurar que este año en Cincinnati sí empiece de la manera que yo quiero”, expresó el jugador de 27 años que debutó en las Mayores en el 2016 con los Dodgers.

Tras perder por completo la campaña 2018 por la cirugía, De León comenzó a lanzar en mayo, pasando la mayor parte de la temporada en las ligas menores. En Grandes Ligas solo tuvo tres apariciones y 4.0 entradas de trabajo. Pero asegura que ya la lesión fue superada. En el 2019, dijo, su recta alcanzó las 95 millas por hora.

“Ya eso no es ningún problema. Entreno y ni pienso en el codo. Pasé la página en eso, que es lo último que uno hace en el proceso de rehabilitación porque uno siempre está pensando, pero ya estoy actuando normal sin ningún tipo de molestia. Este año ya va a ser 100 porciento un año normal”, dijo De León quien hace su preparación física con el entrenador y expertiguista Edgar Díaz.

De León estaba consciente de la posibilidad de un cambio, ya que el miércoles era la fecha límite para los equipos proteger sus jugadores en el roster de 40.

“Yo no tenía certeza que me iban a cambiar, pero yo sabía que algún movimiento iba a hacer el equipo ya que no hay espacio, era el ‘deadline’ y a las ocho de la noche yo le digo a papi ‘oye Tampa no ha hecho ningún movimiento’. Y él me dice que el ‘deadline’ es a las ocho de allá, que son las nueve de acá. No me acordaba del cambio de hora. Y efectivamente, 25 minutos después me llama el gerente (de Tampa Bay) para decirme que me enviarían a Cincinnati y a los 10 minutos me llamó el asistente del vice presidente y gerente general del equipo de Cincinnati (Sam Grossman) a darme la bienvenida. No me habló de planes, solo me dijo que estaban bien contentos, que llevaban un tiempo ya tratando de conseguirme y que por fin se les dio el chance”.

Sobre la posibilidad de lanzar con los Criollos de Caguas en la pelota invernal, De León expresó que “ojalá esa decisión fuera mía porque la respuesta sería 100 porciento que sí. Pero Tampa no me dio permiso, así que ahora hay que esperar a ver que quiere Cincinnati”.