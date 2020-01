José Sermo podría hacer historia en el béisbol puertorriqueño

Fred Lynn e Ichiro Suzuki son los únicos dos peloteros de Grandes Ligas que cargaron con los galardones Novato del Año y Jugador Más Valioso (MVP) en la misma temporada. Mientras Lynn lo hizo con los Medias Rojas de Boston en 1975, Suzuki lo imitó en el 2001 con los Marineros de Seattle.

El versátil jugador de los Atenienses de Manatí José Sermo podría convertirse en el primero en lograr dicha gesta, según Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

“Sería un honor, unos trofeos que le puedo regalar a mis papás de que todo el empeño que han puesto en mí con la ayuda que me han dado. También a mi esposa y mi hijo para que sepa que su papá está en los libros de historia de Puerto Rico. Todo esfuerzo tiene su recompensa y me llenaría de orgullo ser el primero”, dijo Sermo, quien terminó la fase regular con promedio ofensivo de .317 (tercero en la liga) con cinco cuadrangulares (colíder) y 18 remolcadas (segundo), es un fuerte candidato para ambas distinciones.

“Entiendo que otros peloteros también han puesto sus números, pero desafortunadamente puede ser solamente uno. Entiendo que debo ganar (el Novato del Año) y, si no, estoy satisfecho con mi desempeño”, compartió Sermo antes del primer partido de la serie semifinal contra los Cangrejeros de Santurce.

Sermo, además, está en la conversación para el MVP junto con Iván de Jesús Jr. (Santurce), Henry Ramos y Kennys Vargas (ambos de Mayagüez).

“Mi nombre está entre los primeros en casi todas las categorías. Entiendo que puedo ser candidato, pero si no sucede estaré satisfecho con la oportunidad que me dieron en Manatí. Ahora mismo no estoy pensando en esos premios porque nuestra concentración está en ganar el campeonato. Queremos estar en los libros”, mencionó.

Los Atenienses clasificaron a la postemporada en su regreso a la liga con balance de 13-18, en parte por las aportaciones ofensivas de Sermo.

“Sería un honor ganar ambos”, concluyó.