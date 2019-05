Los Angelinos maltrataron a José Berrios Por The Associated Press 05/14/2019 |00:04 a.m.

En una rara salida, el boricua cedió 12 hits y cinco carreras en 5.2 entradas.

José Berrios (AP)

MINNEAPOLIS. Shohei Ohtani bateó su primer jonrón de la temporada para los Angelinos de Los Angeles, un enorme batazo de dos carreras en la tercera entrada contra el as de Minnesota, José Berrios, que impulsó una victoria de 5-4 sobre los Mellizos el lunes. Ohtani, quien hizo su debut en 2019 la semana pasada en su regreso de una cirugía Tommy John, llegó a base en cuatro de sus cinco apariciones en el plato. Su cañonazo de 429 pies contra la fachada de la pantalla de video de la segunda plataforma entre el izquierdo y el central fue el punto culminante de una tercera entrada de tres carreras y cinco hits. El Novato del Año de la Liga Americana jonroneó 22 veces en 326 turnos al bate en 2018. Tommy La Stella conectó el jonrón de la delantera contra Berríos (6-2) en el sexto episodio, su décimo vuelacerca de la temporada en 36 juegos, líder del equipo. El segunda base de 30 años, que llegó a los Angelinos en un canje que pasó casi desapercibido con los Cachorros de Chicago, tenía 10 jonrones en 396 partidos de Grandes Ligas al entrar a esta temporada. Jorge Polanco y Marwin González conectaron jonrones de dos carreras frente al abridor de los Angelinos, Tyler Skaggs (4-3), pero los Mellizos no pudieron superar la vulnerabilidad poco característica de su lanzador All-Star. Berrios permitió cinco carreras y 12 hits en 5.2 entradas, su inicio más corto del año, mientras otorgaba tres boletos. Indujo a dos dobles jugadas, minimizando el daño. Los Angelinos mejoraron a 5-2 en su actual gira de visitante, dándole un primer golpe a un equipo de los Mellizos que llegó el mejor récord del béisbol. Quinto jonrón de Lindor El campocorto de los Indios de Cleveland, Francisco Lindor, disparó el lunes su quinto vuelacercas del año en la derrota de 5-2 de su equipo ante los Cachorros de Chicago. El boricua bateó de 2-2 en el encuentro con una base por bolas, una anotada y dos remolcadas. Su batazo de cuatro esquinas surgió en la misma primera entrada, con el primer turno de los visitantes Indios ante el abridor de los Medias Blancas, Reynaldo López. La otra la remolcó con un elevado de sacrificio en la tercera. El lunes también, el boricua de los Astros de Houston, Carlos Correa, se fue de 5-1 en el triunfo de su equipo 8-1 sobre los Tigres de Detroit. En ese encuentro la sacaron Robinson Chirinos, Aledmys Díaz, Alex Bregman y Jake Marisnick, y fue la segunda noche consecutiva que los líderes del Oeste de la Americana sacudieron cuatro jonrones en un partido.